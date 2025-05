ARTIGO

A Defensoria Pública é feita por cada membro da instituição

A Defensoria Pública é forjada pelo trabalho cotidiano, conhecimento técnico, dedicação e respeito às prerrogativas dos defensores

Não se faz Defensoria Pública em espaços burocráticos, a Defensoria Pública é forjada pelo trabalho cotidiano, conhecimento técnico, dedicação e respeito às prerrogativas de cada defensora e cada defensor da atividade finalística, seja com a propositura de medidas que garantam que a saúde pública chegue aos que precisam, seja na garantia do direito à moradia, seja na no combate ao racismo e à intolerância religiosa, seja na defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+.>