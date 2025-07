PAULA THEOTONIO

Cresce interesse internacional pelos vinhos do Vale do São Francisco

Paula Theotonio

Publicado em 23 de julho de 2025 às 09:07

Vinhos do Vale do São Francisco estão atraindo atenção Crédito: Siderlei Ditadi

Os olhares do mundo estão voltados para a vitivinicultura do Vale do São Francisco. Até 31 de julho, a única região produtora de vinhos tropicais com Indicação Geográfica de Procedência recepciona duas expedições técnicas internacionais, em iniciativas que visam a promover o enoturismo no destino e seus principais produtos. >

Entre os dias 23 e 25 de julho, vinícolas, agroindústrias e restaurantes de Petrolina (PE), Lagoa Grande (PE) e Casa Nova (BA) recebem uma comitiva de 5 jornalistas especializados estrangeiros. A visita faz parte do Projeto Imagem Wines of Brazil, uma ação promovida pelo Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).>

A ação visa a fortalecer a presença dos vinhos, espumantes e sucos de uva brasileiros no mercado internacional. Em 2022, o projeto contribuiu para que o Brasil registrasse um recorde histórico nas exportações desses produtos, alcançando US$ 13,6 milhões em vendas externas.>

Logo em seguida, o Vale sedia parte da Famtour Experience Brasil, realizada pela Embratur em parceria com o Sebrae Nacional e com apoio dos governos de Pernambuco e Piauí. Voltada para operadores e agentes de viagens da França, um dos principais mercados emissores de turistas para o Brasil, a iniciativa busca impulsionar globalmente as experiências genuínas do país, evidenciando sua cultura, natureza, sustentabilidade e culinária.>

O roteiro acontece entre os dias 25 de julho e 1º de agosto; e o ponto de partida é o Parque Nacional da Serra da Capivara (PI), reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. O tour finaliza no Vale do São Francisco, com visitas a vinícolas e experiências ligadas ao enoturismo e enogastronomia. Segundo a Embratur, os franceses aparecem na sexta colocação entre os estrangeiros que mais visitaram o Brasil em 2024, com mais de 208 mil turistas registrados ao longo do ano.>

Para o Instituto do Vinho do Vale do São Francisco (VINHOVASF), entidade representativa sem fins lucrativos e que reúne 9 vinícolas da região, essas visitas marcam uma fase de maturidade e renovação para a vitivinicultura do Vale do São Francisco>

“Vivemos um momento muito promissor, colhendo os frutos de anos de trabalho. Nossos associados têm elevado consistentemente o padrão de qualidade de seus vinhos, que agora passam a ter selo de Indicação Geográfica; e ampliado a oferta de experiências de enoturismo, mostrando ao mundo a singularidade do nosso terroir tropical. O VINHOVASF tem se dedicado a abrir caminhos para essa projeção, promovendo os vinhos da região em feiras, eventos e projetos estratégicos”, afirma.>

Fundado em 2003, o Instituto do Vinho do Vale do São Francisco – VINHOVASF nasceu para atender às demandas do setor vitivinícola no Submédio São Francisco. Desde então, tem atuado na conquista de incentivos fiscais voltados para o segmento e na captação de recursos que viabilizaram a obtenção da Indicação de Procedência (IP) Vale do São Francisco.>

Eventos em Salvador>

A capital baiana recebe dois grandes eventos de vinho em agosto. Voltado para profissionais do setor, o Wine Tasting Porto a Porto acontece em 12/08 no Hotel Intercity Salvador e promoverá uma degustação de cerca de 200 rótulos de diversos países. Os convidados poderão conversar com enólogos e representantes de vinícolas premiadas, tais como CARMIM, João Portugal Ramos, Caves Messias, VOGA, Moillard, Norton, Alfredo Roca, Santa Carolina e Tabalí. Depois de Salvador, será a vez de Recife receber a Wine Tasting Porto a Porto, no dia 14 de agosto.>