A importância da reciclagem e do consumo consciente

No Brasil, reciclamos 25,6% dos resíduos plásticos pós-consumo em 2022, de acordo com estudo do Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico (PICPlast). Para alcançar um futuro mais sustentável, no entanto, é preciso aumentar significativamente esse volume. O primeiro passo é superar os entraves, que ainda são muitos, para que a reciclagem atinja percentuais expressivos no país. Entre os desafios estão a dificuldade de triagem dos resíduos, a falta de infraestrutura adequada e o engajamento da sociedade.