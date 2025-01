ARTIGO

A Salvador além do turismo

A vibrante capital baiana está vivendo um importante momento no mercado imobiliário, solidificando sua posição como um dos destinos mais atraentes para investimentos imobiliários

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 02:00

Está nos principais jornais do Brasil: Salvador é um dos destinos mais procurados por turistas de todo o mundo. As pessoas estão nas ruas, nas praças, nos bares, nos eventos que fazem parte da tradição do verão baiano. A cidade vibra. Mas Salvador vai muito além do turismo.

A capital da Bahia é a porta de entrada de um dos melhores locais do país. São muitos os fatores que nos dão base para essa afirmação. Temos uma imensa costa litorânea; temos uma Chapada maior do que o Rio de Janeiro; temos um dos climas mais favoráveis à saúde; temos um imensurável valor histórico e cultural. Deve ser bom chegar aqui pela primeira vez e ficar deslumbrado com a beleza natural e riqueza histórica que tem a Bahia. É bom para o turista, é bom para quem vive, é bom para quem deseja investir.

A vibrante capital baiana está vivendo um importante momento no mercado imobiliário, solidificando sua posição como um dos destinos mais atraentes para investimentos imobiliários. Analisando dados históricos, fica evidente que Salvador atravessa uma fase de valorização sem precedentes, que se reflete em um aumento de 16,38% em 2024 no preço dos imóveis (Fonte: Índice Fip Zap) - número que coloca a cidade como a segunda mais valorizada do país.

Esses números não apenas destacam um cenário promissor para o mercado imobiliário baiano, mas também representam uma excelente oportunidade para investidores, que podem adquirir o melhor terreno com um dos melhores custos benefícios do Nordeste.

O ano de 2024 foi bom, e o de 2025 também há de ser, de acordo com pesquisa realizada pela Brain Inteligência Estratégica, que mostrou que empresários da construção civil estão confiantes e planejam lançar um número maior de empreendimentos este ano, em comparação ao ano anterior. Essa expectativa positiva se alinha ao crescente interesse da sociedade em adquirir um imóvel nos próximos doze meses. O cenário de aumento da taxa de juros brasileiro não tira a confiança e a esperança de quem vê no imóvel um bem seguro e rentável.

Temos o melhor terreno, e o terreno é a base. Com uma boa base, podemos construir melhores oportunidades, maiores investimentos. Temos muitos desafios e também muitas potencialidades. Se juntos trabalharmos para construir uma Salvador melhor para todos, será difícil tirar a capital da Bahia do desejo do mundo.