ARTIGO

A volta do vapor de Cachoeira

Desde que implantado o sistema ferry-boat, em operação a partir do início dos anos 1970, a BTS perdeu os seus navios de passageiros. Com isto, a vida urbana e econômica no entorno da imensa baía sofreu um choque. Algumas cidades – de um total de dezesseis – criaram novos vínculos, por meio do transporte rodoviário, mas, em conjunto, houve um comprometimento significativo das perspectivas de desenvolvimento. O balanço geral é de uma espécie de congelamento no tempo, com a estagnação passando a dominar a dinâmica do velho Recôncavo e sua interação com Salvador, por conta do abandono da via aquaviária.