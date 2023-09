Árvore plantada preserva árvore nativa

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

Na Bahia são plantadas 250 mil árvores por dia. Todo dia! Árvores que são matéria-prima para mais de 5 mil produtos que consumimos no nosso dia a dia: papel, móveis e peças para construção civil, painéis de madeira, pisos laminados, celulose até produtos de beleza, medicamentos, alimentos e roupas.



São produtos que possuem origem renovável, são recicláveis e biodegradáveis. Têm origem controlada (e certificada), o que garante que nenhuma floresta nativa foi utilizada no processo de produção. Muito pelo contrário, atendem as demandas do mercado evitando o uso das matas nativas. Assim, florestas plantadas preservam as nativas.

Os novos plantios são feitos em áreas já antropizadas e sem desmatamento. Com o uso da técnica de mosaico, as empresas de base florestal intercalam 700 mil hectares de plantio com finalidade industrial com mais (outros) quase 500 mil hectares destinados para conservação.

Além das funções produtivas, os plantios de árvores desempenham importante papel na prestação de serviços ambientais: evitam o desmatamento de hábitats naturais, protegendo assim a biodiversidade; preservam o solo e as nascentes de rios; recuperam áreas degradadas; são fontes de energia renovável e contribuem para a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa por serem estoques naturais de carbono.

Outra contribuição do setor são as campanhas de conscientização ambiental, a exemplo da “Floresta em fogo é problema de todos nós” que a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) acaba de lançar em parceria com as empresas associadas e com o Corpo de Bombeiros, Federação da Agricultura da Bahia (FAEB), Associação dos Produtores Irrigantes da Bahia (AIBA) e Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia (Sema) que lidera o “Programa Bahia Sem Fogo” (BSF) e o Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais da Bahia.

O objetivo é sensibilizar a população em geral sobre a importância da prevenção e combate aos incêndios florestais, promovendo uma mudança de atitude. Queremos contribuir na conscientização da sociedade sobre os impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade; além de promover o engajamento social para preservação das florestas.

A partir da conscientização de que todos somos parte do problema, a iniciativa também reforça que cada pessoa pode ser um colaborador com atitudes preventivas e denúncias de focos de incêndios. A qualquer sinal de incêndio, ligue para o Corpo de Bombeiros 193, 0800 071 1400, ou pelo e-mail denú[email protected].

Fogo não se controla sozinho, precisamos de sua ajuda para evitar grandes tragédias!