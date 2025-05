VALE DO SÃO FRANCISCO

Vinhos do sertão estreiam em maior feira de negócios de vinho do Brasil

Wine Trade Fair 2025 é 100% voltada ao B2B e acontece entre 20 e 22 de maio em São Paulo

Paula Theotonio

Publicado em 20 de maio de 2025 às 13:00

Vinhedos no semi-árido Crédito: Paula Theotonio

O Instituto do Vinho do Vale do São Francisco (VINHOVASF), associação privada e sem fins lucrativos que representa as vinícolas baianas e pernambucanas do Submédio São Francisco, marcará presença na Wine Trade Fair 2025. Durante a feira, que é 100% voltada ao B2B e acontecerá entre os dias 20 e 22 de maio no Expo Center Norte (São Paulo), a entidade apresentará seus associados; bem como produtos e estratégias que visam a promover a região e aprofundar vínculos comerciais com o segmento. >

“Temos um clima extremo, praticamos um método inovador de viticultura e produzimos vinhos marcados pela tropicalidade, qualidade e diversidade. São 9 vinícolas responsáveis por 15% da produção nacional de vinhos. E apesar da sua força, o Vale do São Francisco ainda é uma região desconhecida por boa parte do Brasil. Encaramos esse desafio com entusiasmo, pois há muitas oportunidades de crescimento”, destaca José Gualberto de Freitas Almeida, presidente do VINHOVASF. >

Será a primeira vez que o Instituto participa do evento. Para apresentar mais detalhes da região aos visitantes da feira, será lançado um mapa enoturístico, com localização das vinícolas e dicas de atrativos, hotéis e restaurantes. No mesmo stand, o público também poderá conhecer os vinhos de cinco dos nove projetos associados à VINHOVASF: Botticelli; Terroir do São Francisco e Tropical Vitivinícola (Grupo Verano Brasil); Terranova (Grupo Miolo) e Rio Sol (Global Wines). Entre eles, rótulos premiados, históricos e singulares.>

Confira: >

• Criada em 1986, a pernambucana Botticelli — marca de vinhos mais antiga da região — levará os rótulos de Chenin Blanc e Ruby Cabernet da linha Varietal, bem como seus espumantes frescos e jovens. >

• Também situado em Pernambuco, o Grupo Verano Brasil — que compreende as vinícolas Terroir do São Francisco e Tropical Vitivinícola — apresentará seu recém lançado portfólio de vinhos finos premium da marca Garziera; bem como todos os produtos da descontraída Rio Valley, que agrega espumantes, frisantes, sucos de uva integrais e chopps de vinho.>

• Pertencente ao grupo português Global Wines, a pernambucana Rio Sol levará todo o seu catálogo. Destaque para dois lançamentos: Rio Sol Gran Reserva Egiodola e Rio Sol Gran Reserva Malbec. Trazendo, respectivamente, uma coruja e uma onça parda em seus rótulos, os vinhos homenageiam a fauna que habita a reserva natural da vinícola. >

• Com seu slogan Viva Dias Brilhantes, a Terranova (vinícola baiana do Grupo Miolo) focará em seus espumantes jovens de método charmat: Terranova Brut, Terranova Brut Rosé, Terranova Moscatel e Terranova Demi-Sec. >

Os vinhos do Velho Chico>

Localizado entre Bahia e Pernambuco, às margens do Velho Chico e em meio à caatinga, o Vale do São Francisco é a segunda maior região produtora de vinhos no Brasil. Atualmente, as empresas da região processam cerca de 70 milhões de toneladas de uvas para produção de vinhos finos e de mesa tranquilos, frisantes e de espumantes; sucos e outros derivados. Um território tão singular que seus melhores vinhos e espumantes passaram a ser protegidos e exaltados pela Indicação de Procedência Vale do São Francisco (IP-VSF).>

A IP-VSF é a primeira a englobar vinhos finos e espumantes elaborados em zonas tropicais do globo. Nessas regiões, pode ocorrer mais de um ciclo vegetativo da videira por ano, diferentemente de vinhos elaborados em áreas temperadas. No Vale, isso é possível graças à irrigação e ao clima tropical semiárido, com temperaturas elevadas que viabilizam a produção de uvas e vinhos de janeiro a dezembro, com até duas safras e meia por videira. Além, ainda, de possibilidades de colheitas escalonadas ao longo do ano nas diferentes parcelas de vinhedos.>

Essa indicação geográfica foi a primeira do Brasil fora da região Sul e também a integrar municípios de dois estados: Lagoa Grande, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco; e Casa Nova e Curaçá, na Bahia. Devido à extensão territorial e às diferenças entre safras, os vinhos da região apresentam características bem variadas. Vão desde brancos leves de aromas florais a barricados com nuances de frutas tropicais e de caroço, passando por rosés diversos, tintos leves e jovens e chegando até aos mais encorpados, aptos ao envelhecimento. Os espumantes, também, podem ser de jovens a maturados, de extra-brut a moscatéis. Alguns dos rótulos que já receberam o selo da IP-VSF marcarão presença na Wine Trade Fair. >

Vale do São Francisco é responsável por 15% da produção brasileira de vinhos Crédito: Paula Theotonio

Sobre o VINHOVASF >

Fundado em 2003, o Instituto do Vinho do Vale do São Francisco – VINHOVASF nasceu para atender às demandas do setor vitivinícola no Submédio São Francisco. Desde então, tem atuado na conquista de incentivos fiscais voltados para o segmento e na captação de recursos que viabilizaram a obtenção da Indicação de Procedência (IP) Vale do São Francisco.>

Comprometido com o fortalecimento contínuo do setor, o VINHOVASF também se dedica à promoção nacional e internacional dos vinhos tranquilos, espumantes, frisantes e sucos de uva produzidos na região, evidenciando sua qualidade e tipicidade. Por meio de feiras, palestras, visitas técnicas e outros eventos, o Instituto divulga os diferenciais do Vale, como a colheita de uvas durante todos os dias do ano e a diversidade de estilos, que vão da jovialidade ao alto potencial de guarda.>

Serviço:>

VINHOVASF na Wine Trade Fair>

Onde: Expo Center Norte - São Paulo/SP>

Quando: 20 a 22 de maio, das 14h às 20h>