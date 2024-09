ARTIGO

Associativismo para enfrentar adversidades

A história mostra que o progresso da sociedade sempre foi impulsionado pela capacidade de trabalhar em conjunto para alcançar objetivos comuns. Esse conceito de colaboração também se aplica ao ambiente empresarial. Em um mundo em constante mudança e com desafios complexos, somente através da união é possível enfrentar as adversidades do cenário externo e alcançar melhores resultados.

O associativismo no setor empresarial é mais do que uma estratégia, é uma necessidade. Em um cenário de instabilidade econômica e de constantes novas regulamentações, as empresas que estão unidas podem contar com a força coletiva para encontrar soluções e se adaptar mais rapidamente às novas realidades.

As entidades representativas são fundamentais para unir os interesses das empresas, fortalecer o ambiente de negócios e representar os interesses do setor produtivo. A Federação das Indústrias do Estado da Bahia - FIEB é um exemplo de entidade que busca promover a colaboração e associação entre as indústrias, seja no enfrentamento dos desafios do cenário externo, como também na promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado.