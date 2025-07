ARTIGO

Bahia Produtiva 2030: a hora de destravar o futuro é agora

O horizonte de 2030 não é distante. Está ali na esquina. Para alcançá-lo com força e relevância, precisamos agir em 2025. Com coragem. Com visão. Com senso de urgência

I Isaac Edington

Publicado em 15 de julho de 2025 às 05:00

Vivemos um tempo em que a velocidade das mudanças desafia até os mais visionários. Tecnologias emergentes como a inteligência artificial, a biotecnologia e a transição energética já estão transformando profundamente as relações econômicas, sociais e ambientais. Nesse cenário, a pergunta que precisa nos mover é: qual o lugar que a Bahia deseja ocupar em 2030? >

A resposta exige ousadia. Não há mais espaço para esperar. O futuro é uma construção de agora — e passa, necessariamente, por destravar gargalos históricos da nossa economia, ampliar a produtividade e criar um ambiente de negócios mais moderno, aberto à inovação e à competitividade global.>

A boa notícia é que temos ativos únicos. Nossa posição estratégica, diversidade econômica, riqueza cultural e potência criativa são ingredientes valiosos para um novo ciclo de desenvolvimento. Mas eles só se tornam vantagem real se conectados a uma agenda de ação concreta.>

É hora de fomentar cadeias produtivas inteligentes, apoiar as micro e pequenas empresas com acesso a crédito e tecnologia, qualificar pessoas com foco no novo mercado de trabalho e integrar ciência, sustentabilidade e inclusão como motores do crescimento.>

Empresários e empreendedores têm papel decisivo nesse movimento. Precisamos assumir o protagonismo. Transformar desafios em oportunidades. Estimular parcerias, buscar eficiência, investir em inovação e colaborar com o poder público e a sociedade para criar soluções que façam a diferença — não apenas para nossos negócios, mas para a Bahia como um todo.>

O horizonte de 2030 não é distante. Está ali na esquina. Para alcançá-lo com força e relevância, precisamos agir em 2025. Com coragem. Com visão. Com senso de urgência. >

O evento ‘Bahia Produtiva 2030 Destravando o Futuro’, promovido pelo Jornal Correio, será uma plataforma estratégica para esse diálogo e para a mobilização de soluções. A proposta é reunir as principais lideranças do estado — empresariais, políticas, acadêmicas e sociais — ao lado de grandes nomes nacionais, promovendo um espaço de troca de ideias, articulação e construção de caminhos concretos para o desenvolvimento produtivo da Bahia.>

A Bahia produtiva que sonhamos — mais justa, próspera e sustentável — depende do que estamos dispostos a destravar hoje. O futuro já começou.>