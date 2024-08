ARTIGO

Carreiras pretas importam

A equidade no mercado de trabalho é possível com a promoção de ações antir- racistas, o impulsionamento de novos talentos e a construção de um ambiente corporativo mais diverso

T Tatiane Conceição

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 05:00

Superar as distorções raciais históricas que mantêm as desigualdades no mercado de trabalho e acelerar o crescimento profissional de pessoas pretas é o objetivo de grandes empresas com responsabilidade social. Essas organizações se somam como agentes potencializadores de talentos pretos. Elas são propulsoras de ações que transformam verdadeiramente a vida das pessoas.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), no Brasil, somente 2,1% dos trabalhadores negros, homens ou mulheres, estão em cargos de direção ou gerência. Para esse grupo é mais difícil acessar oportunidades profissionais e ter condições de ascensão.

A equidade no mercado de trabalho é possível com a promoção de ações institucionais antirracistas, com o impulsionamento de novos talentos e a construção de um ambiente corporativo mais diverso. Ao trabalhar a autoestima dos colaboradores pretos e desenvolvê-los passo a passo em suas competências técnicas e socioemocionais, as empresas não só potencializam as carreiras, mas ajudam as pessoas a alcançarem sonhos.

Um exemplo de metodologia de processo seletivo e de posicionamento institucional voltados para a ampliação da diversidade corporativa é o programa Potencialize, da Neoenergia Coelba. A distribuidora de energia desenhou um processo de seleção entre seus colaboradores com critérios abrangentes para uma formação de 7 meses com foco nas habilidades comportamentais e técnicas, bem como no propósito de vida de cada candidato.

Durante o programa, os selecionados passam por cursos de gestão de negócios, de processos, projetos e de pessoas, além da preparação em outros idiomas, como o inglês. Em todo o percurso, os profissionais têm o acompanhamento e o apoio psicológico de uma consultoria externa especializada em inclusão e diversidade, escuta qualificada e suporte emocional.

O direcionamento institucional para olhar e investir em talentos da casa valoriza a identidade e o pertencimento de cada pessoa, amplia a diversidade nas posições executivas e dá suporte emocional para que pessoas pretas possam lidar com as dificuldades impostas pelo racismo estrutural. Fortalecidos para fazer a diferença e preparados para construir alicerces firmes e avanços consistentes em suas carreiras, essas pessoas somam forças pela empresa.