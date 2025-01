ARTIGO

Coração e mente: conexão vital

A OMS define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social

Estudos têm mostrado que condições como ansiedade crônica, depressão e estresse emocional aumentam muito o risco de doenças cardiovasculares. Essas emoções ativam o sistema nervoso simpático, elevando a pressão arterial e os níveis de cortisol, o que contribui para o desenvolvimento de hipertensão, aterosclerose e eventos agudos, como infarto do miocárdio. Em pacientes diagnosticados com doenças cardíacas, a presença de transtornos mentais piora o prognóstico, aumentando o risco de complicações.>

Como especialista em cardiologia intervencionista e com experiência no acompanhamento de pacientes com implante de bioprótese aórtica e doença ateroaclerotica que já fizeram colocação de stent, atuo em um campo que requer atenção não apenas às condições físicas do paciente, mas também ao contexto emocional. A pressão de viver com uma doença crônica, enfrentar cirurgias invasivas e lidar com incertezas sobre o futuro pode gerar um ciclo de angústia que prejudica o processo de recuperação.>