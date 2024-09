ARTIGO

Dor no ombro tem jeito

Estudos indicam que cerca de 20% da população adulta sofre de problemas no manguito rotador ao longo da vida

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 05:00

Cerca de 80% dos pacientes com dores no ombro que buscam tratamento têm mais de 50 anos de idade. Muitos deles enfrentam condições como tendinite, bursite e rupturas do manguito rotador, grupo de músculos e tendões que envolve a articulação do ombro, fornece estabilidade e permite movimentos como levantar e girar o braço. Estudos indicam que cerca de 20% da população adulta sofre de problemas no manguito rotador ao longo da vida. Os sintomas incluem dor, fraqueza e dificuldade em levantar o braço ou fazer movimentos acima da cabeça. Mais de 90% dos casos podem ser tratados sem cirurgia, com procedimentos ambulatoriais que vão desde técnicas simples, como fisioterapia e acupuntura, até métodos mais avançados, como ondas de choque, infiltração com corticosteroides ou com ácido hialurônico, e mesoterapia. A cirurgia é indicada quando outros métodos não são eficazes, sendo frequentemente realizada por cirurgia minimamente invasiva.

A terapia por ondas de choque é um tratamento não invasivo que utiliza ondas acústicas de alta energia para tratar dores no ombro, estimulando a regeneração dos tecidos, sendo especialmente eficaz em condições como tendinite e bursite. A infiltração com corticosteroides, feita por injeções na articulação ou tecidos ao redor, alivia dores e inflamações associadas a tendinite, bursite, artrite e outras lesões inflamatórias. No entanto, corticosteroides podem causar efeitos colaterais, como enfraquecimento dos tendões, maior risco de sangramento intestinal, aumento da pressão intraocular e da glicemia, além do risco de osteoporose, quando o uso é prolongado. Por isso, os evitamos em pacientes idosos, diabéticos ou portadores de glaucoma.

O tratamento com ácido hialurônico envolve injeções na articulação para lubrificar, reduzir a dor e melhorar a mobilidade, sendo indicado para osteoartrite e outras condições degenerativas, com efeitos que duram de seis a 12 meses. A mesoterapia aplica doses diluídas de medicamentos diretamente na área afetada abaixo da pele usando pequenas agulhas para reduzir a dor e a inflamação, além de tratar pontos gatilhos (tensões), com efeito prolongado por cerca de sete dias. Terapias recentes, cuja aplicação ainda é experimental, incluem tratamentos biológicos como PRP (plasma rico em plaquetas) e células-tronco, que aceleram a cicatrização de lesões.

Quando os tratamentos conservadores não são eficazes, a artroscopia é a cirurgia mais indicada. O procedimento, minimamente invasivo, usa uma câmera (artroscópio) e instrumentos especiais inseridos por pequenas incisões para visualizar e tratar lesões no manguito rotador, permitindo uma recuperação mais rápida e menos dor pós-operatória em comparação com cirurgias abertas. O objetivo final, seja com métodos ambulatoriais ou cirúrgicos, é aliviar ou reduzir as dores no ombro e melhorar a qualidade de vida do paciente.