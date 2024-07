ARTIGO

Educar, um exercício de paciência

Publicado em 18 de julho de 2024 às 17:18

No mundo acelerado onde resolvemos tudo de forma imediata, apenas com um click, e nos tornamos imediatistas e ansiosos, a função de educar tem sido muito desafiadora. Exige paciência, dedicação de tempo, tolerância ao choro e às birras das crianças. Não ensinamos as crianças a esperar, talvez porque também já nem sabemos mais conjugar esse verbo. Paciência é uma habilidade indispensável de ser desenvolvida ainda na primeira infância para que formemos adultos emocionalmente e psicologicamente preparados para o mundo atual, evitando o desenvolvimento de transtornos emocionais, como ansiedade e depressão.

O maior desafio é ter tempo para educar. Muitas vezes, os pais atendem imediatamente às necessidades dos filhos por não ter tempo para aturar choros, birras, conversar, orientar. Então, atendem de imediato seus desejos. As consequências são gigantescas, pois o mundo segue acelerado e a paciência não desenvolvida pode causar diversos transtornos e frustrações. E como ajudar os pequenos a desenvolver a paciência? Não minta para a criança, fale sempre a verdade, evite rodeios, seja transparente, explique o motivo da espera; mostre que é possível fazer outra coisa enquanto espera; evite aceitar que a criança te interrompa enquanto você está fazendo algo importante; cultive hábitos de atividades relaxantes, como ouvir música e ler. Essas são algumas dicas direcionadas aos pais no meu livro de literatura infantil Kitty sabe esperar. De forma lúdica, os leitores são estimulados a desenvolver a paciência, adultos e crianças.

A literatura é responsável por estimular a criatividade, a imaginação e pode auxiliar na construção de diversos conhecimentos, inclusive no desenvolvimento da paciência (aprender a esperar). As famílias podem e devem despertar o interesse das crianças pela leitura. Ler exige paciência. Para descobrir o final da história, é preciso tempo para decodificar e interpretar. Oferecer livros, levar crianças para eventos literários, rodas de contação de histórias são ótimos estímulos. Ler na frente dos filhos é inspirá-los pelo exemplo. Ler com eles e para eles é melhor ainda. O hábito da leitura favorece também o desenvolvimento de emoções e valores.

Mas não podemos desenvolver a paciência em nossas crianças se somos adultos impacientes. A paciência é um comportamento positivo e ajuda a lidar com situações difíceis de maneira equilibrada e controlada, sem reagir de maneira precipitada ou até mesmo agressiva. Educar exige paciência. Por isso, vão aqui algumas dicas para quem precisa desenvolver mais a paciência: praticar meditação ou a respiração profunda em caso de ansiedade ou estresse, realizar atividades relaxantes, tentar se colocar no lugar do outro, evitar excessos de atividades buscando aprender a respeitar seus limites, delegar tarefas e, sempre que necessário, dizer não. De preferência com firmeza e amorosidade.