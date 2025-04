ARTIGO

ESG: A Hora do Brasil

A pauta ESG, antes considerada um diferencial competitivo, agora é uma exigência da sociedade global e dos mercados

A Bahia, com sua rica biodiversidade, matriz energética limpa e vocação para inovação social, tem tudo para ser protagonista dessa nova ordem. O Fórum, ao tratar de temas como biocombustíveis, economia circular, compliance, investimentos verdes e descarbonização do agro, conecta as oportunidades locais às grandes tendências globais.>

Se os EUA caminham para uma retração ideológica, pressionados por setores conservadores que enxergam o ESG como um entrave, o Brasil pode fazer justamente o oposto: assumir a dianteira com políticas públicas eficazes, incentivos inteligentes e compromisso com a ciência, a inclusão e a governança responsável.>

O novo posicionamento geopolítico dos EUA — menos engajado em liderar a transição verde — abre espaço para que o Brasil seja o país do futuro, agora no presente. Com ativos naturais incomparáveis, um setor privado cada vez mais engajado e capital humano criativo, temos as bases para liderar.>