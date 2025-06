O MELHOR FORRÓ

Ainda dá tempo: votação do Troféu Correio Folia Junina é prorrogada

O Troféu Correio Folia Junina foi criado em 2022

Se você ainda não votou na música do São João no Troféu Correio Folia Junina ainda dá tempo. A votação que seria encerrada nesta sexta-feira (27) foi prorrogada para a próxima segunda-feira (30), às 14h. A 4ª edição do Troféu Correio Folia Junina inspirado no tradicional prêmio que consagra a música do Carnaval, a versão dedicada ao São João foi criada em 2022 e, desde então, mobiliza o público com milhares de votos. >