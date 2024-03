OPINIÃO

Felicidade na escola?

Seligman arquitetou a base teórica e conceitual para inscrever a felicidade no repertório científico, publicando suas ideias em 2002, no livro “Felicidade Autêntica”, título com o qual discordava, temeroso em vulgarizar o tema . Além de apresentar os conceitos de florescimento e positividade, o autor pontuou que felicidade não significa adesão ao hedonismo e nem ao descompromisso com aquilo que incomoda. Essa explicitação consolidou a coerência da teia conceitual com valores esperados no processo da formação humana, permitindo inscrever a “felicidade” no universo educacional, pois ser feliz na escola ou fora dela não exime as pessoas de responsabilidades. Registre-se que vários educadores já se preocuparam com a felicidade, embora sem a verbalização do termo. Montessori, por exemplo, propunha o autoconhecimento, a atenção integrada, a autonomia, exercícios de reflexão e relaxamento para o bem-estar em sala de aula.