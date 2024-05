Filhos afastam as mulheres do trabalho?

A participação da mulher no mercado de trabalho é menor em domicílios com crianças com até 6 anos de idade

A celebração do mês das Mães nos leva a uma reflexão sobre o cenário da vida profissional das mães no Brasil. Pesquisas apontam que a chegada de um(a) filho(a) ainda afasta muitas mulheres do mercado de trabalho, e as que permanecem, tornam-se mais ocupadas.

Segundo dados do estudo Estatística de Gênero – Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a participação da mulher no mercado de trabalho é menor em domicílios com crianças com até 6 anos de idade. Entre as pessoas de 25 a 54 anos, o nível de ocupação das mulheres com crianças é de 56,6%, enquanto entre as profissionais sem filhos é de 66,2%.