ARTIGO

Há remédio para a violência contra os médicos

Levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) junto às Polícias Civis de 26 estados e Distrito Federal registra 38 mil ocorrências desse tipo entre 2013 e 2024

A violência contra médicos e equipes de saúde em seus locais de atendimento precisa ser reconhecida como problema a ser combatido. Neste sentido, urge a aprovação, pelo Congresso Nacional, de leis que punam agressores desses profissionais. Vários projetos tramitam com esse fim, o que sinaliza uma resposta legislativa em construção. Um exemplo é o PL n.º 4.002/24, que inclui atos dessa natureza no rol de crimes hediondos.

Levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) junto às Polícias Civis de 26 estados e Distrito Federal registra 38 mil ocorrências desse tipo entre 2013 e 2024. Na Bahia, no mesmo período, houve 262 registros, ou seja, em média, 26 casos por ano. As situações vão de ofensas verbais até agressões físicas.