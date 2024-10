ARTIGO

Informação salva, desinformação mata!

A estimativa da SBM é de que o número de novos casos da doença no país deva chegar a 74 mil até o final do ano. De forma inédita, a SBM se uniu a outras sete associações médicas para ampliar o impacto da campanha. As sociedades brasileiras de Oncologia Clínica, de Radioterapia, de Genética Médica, de Cirurgia Oncológica, o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia Obstetrícia (Febrasgo) fazem parte do consórcio para disponibilizar informações de qualidade para a população, através do site juntossomosmaisfortes.org.br.

Outra abordagem no foco do debate é o “rejuvenescimento” da doença no Brasil. A SBM aponta que 30% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama têm entre 40 e 50 anos de idade. Desta forma, a entidade considera imperativo que o Ministério da Saúde reveja a idade mínima para o início do rastreamento do câncer de mama aos 40. De acordo com o Panorama do Câncer de Mama, painel interativo aberto a médicos, gestores e sociedade civil que reúne informações sobre o SUS, entre 2015 e 2022 mulheres de 40 a 49 anos tiveram diagnóstico tardio em 39,6% dos casos. A faixa etária considerada de risco (entre 50 e 69 anos) responde por 35,3%.