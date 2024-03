ARTIGO

O Impacto do SXSW na Indústria Criativa Brasileira: Uma Perspectiva do Coração de Austin

À medida que Austin, Texas, se transforma no epicentro global da inovação e da criatividade com a realização do South by Southwest (SXSW), a presença marcante da delegação brasileira não passa despercebida. Este ano, o Brasil ostenta aqui sua maior representação na história do evento, superada apenas pela anfitriã, os Estados Unidos, sublinhando a crescente influência e o potencial da indústria criativa brasileira no palco mundial.