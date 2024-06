O legado de Santo Antônio

Por também jamais duvidar da Providência Divina, a coiteense D. Milu (Valdemira Madureira, esposa do sr. Antônio Militão) prosseguiu com sua devoção a Santo Antônio desde quando ainda residia com seu esposo na Fazenda Jibóia. Ela intensificou tanto este amor cristão devocional na década de 30 do século XX que, quando o casal vendeu a referida fazenda e mudou para a área da emblemática Cajazeira (hoje imediações do Abrigo Municipal de Retirolândia), sua fé insistente e corajosa fez com que mais pessoas se tornassem devotas do santo que se tornou o nosso padroeiro. Detalho mais sobre isso no meu livro Retirolândia: Memória e Vida (2007).