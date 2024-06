ARTIGO

O papel das empresas para impulsionar o empreendedorismo feminino

As mulheres empreendedoras contribuem não apenas para o crescimento econômico, mas também para a inovação, novos trabalhos e o fortalecimento das comunidades

A Andreza Machado

Publicado em 19 de junho de 2024 às 05:00

A participação das mulheres no mundo dos negócios, especialmente no empreendedorismo, vem crescendo nos últimos anos, tornando-se um catalisador para o desenvolvimento econômico e social do País. Dados do SEBRAE apontam que mais de 10 milhões de mulheres exercem o papel de liderança no empreendedorismo brasileiro atualmente, representando o maior número dos últimos anos.

As mulheres empreendedoras contribuem não apenas para o crescimento econômico, mas também para a inovação, novos trabalhos e o fortalecimento das comunidades. Apesar desse cenário, ainda identificamos muitos desafios enfrentados pelas mulheres que decidem empreender em nosso País, como a falta recursos financeiros, capacitação e redes de contatos, somados as interseccionalidades de gênero, raça e classe social.

Nesse contexto, as empresas precisam entender a responsabilidade como agentes de mudança e de transformação, e implantar programas de incentivo e apoio, além de fomentar a escuta ativa sobre o empreendedorismo feminino e a equidade de gênero, garantindo a inclusão de interseccionalidades como lente fundamental para esses debates e iniciativas.

Na Ambev, por exemplo, ouvimos nossa gente e parceiros para descobrir novas formas de impactar positivamente nosso ecossistema. Nessa jornada, a inclusão produtiva é uma das chaves escolhidas pela companhia para garantir a inserção e participação de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica no mercado de trabalho e na economia. Assim, melhoramos a qualidade de vida dessa parcela da população e reduzimos a pobreza e a desigualdade.

Para isso, a Ambev está investindo em trilhas de conhecimento, promovendo oportunidades de conexão e impulsionando as empreendedoras com as quais nos relacionamos.

Também é importante lembrar que em um país onde as mulheres chefiam mais da metade das casas brasileiras - sendo a grande maioria mulheres negras - ações como essas contribuem para o desenvolvimento econômico sustentável e incentivam o empoderamento financeiro, que resulta em uma administração do lar mais responsável e com dignidade.

Essas iniciativas também reforçam o papel fundamental das empresas na promoção da inclusão produtiva e equidade de gênero, oferecendo oportunidades reais para impulsionar o crescimento de milhões de brasileiras.