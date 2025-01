ARTIGO

O potencial do enoturismo na Chapada Diamantina

Com planejamento e colaboração entre os setores público e privado, temos condições de transformar nossa região em um dos principais destinos enoturísticos do Brasil

J Juliana Araújo

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 14:28

A Chapada Diamantina é um dos destinos turísticos mais encantadores do Brasil. Suas paisagens únicas, aliadas à riqueza histórica e cultural, fazem da região um cenário ideal para o desenvolvimento de novos segmentos turísticos. Um desses setores, que já começa a ganhar força e atenção, é o enoturismo, que se tratado de forma estratégica e integrada, tem o potencial de alavancar o crescimento econômico, gerando emprego, renda e desenvolvimento sustentável da região.

Esse é um segmento que vai muito além de degustar vinhos: ele agrega valor à cadeia produtiva da vitivinicultura, movimenta o turismo, fortalece a gastronomia, incentiva a criação de novos negócios, como hoteis, e promove roteiros culturais e paisagísticos que atraem turistas do Brasil e do mundo.

Um exemplo que ilustra bem o impacto deste segmento é a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. A região é sinônimo de enoturismo no Brasil, resultado de décadas de trabalho estratégico e integrado. Dados do Instituto Brasileiro do Vinho mostram que a Serra Gaúcha possui cerca de 14 mil produtores de uvas e aproximadamente 500 vinícolas, sendo responsável por 90% do vinho produzido no país.

Na Chapada Diamantina, temos iniciativas promissoras para o desenvolvimento do enoturismo, especialmente em Morro do Chapéu. Nosso município conta com quatro vinícolas em operação e outras três em estágio de implantação, reflexo de um terroir excepcional e de condições climáticas e de solo favoráveis para a vitivinicultura. Somos, com orgulho, a capital do vinho da Chapada Diamantina.

A recente criação da Rota do Vinho da Chapada Diamantina, pelo Governo do Estado, é um avanço importante. No entanto, sabemos que é preciso ir além. Para transformar esse potencial em realidade, é fundamental investir em infraestrutura, garantindo acessos adequados e confortáveis para os turistas. Precisamos de campanhas robustas de promoção dos destinos e de estratégias integradas para atrair não apenas turistas, mas também investidores que compartilhem a visão de desenvolvimento sustentável do setor.

A participação ativa dos municípios é imprescindível. Em Morro do Chapéu, estamos trabalhando para fortalecer as condições para que o enoturismo prospere e se consolide como um diferencial competitivo da Chapada Diamantina. Nosso compromisso é criar um ambiente propício para o desenvolvimento de iniciativas que conectem o cultivo de uvas e a produção de vinhos ao turismo de experiência, de forma a valorizar nossa cultura, nossa história e nosso potencial econômico.

Estamos apenas começando a explorar todo o potencial do enoturismo na Chapada Diamantina, mas, com planejamento, investimentos estratégicos e colaboração entre os setores público e privado, temos condições de transformar nossa região em um dos principais destinos enoturísticos do Brasil.