ARTIGO

Pé de Chinesa: Jorge Amado provaria?

Ah, Bahia, terra de encantos e mistérios, onde o real e o imaginário se entrelaçam como as ondas do mar de Itapuã. Imaginem, caros leitores, se Jorge Amado estivesse entre nós, observando o advento da inteligência artificial na criação de conteúdo, a exemplo da novela virtual “Pé de Chinesa”, que provocou alvoroço nas redes sociais nos últimos dias. Certamente, ele veria com olhos curiosos e coração aberto, como quem contempla o pôr do sol, sob as águas calmas da Baía de Todos-os-Santos.