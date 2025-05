ARTIGO

Sim, 'Divaldo vive'!

Que no dia 19 de dezembro de 2025 o “28° Movimento Você e a Paz” seja uma grande celebração à memória de Divaldo Franco

L Luís Filipe Veloso

Publicado em 26 de maio de 2025 às 05:00

O que você faria de novo na vida ao completar 70 anos? Segundo o IBGE, a expectativa de vida no país é de 76,4 anos, dado que, para muitos, seria justificativa suficiente para responder ao questionamento acima com um simples "nada".

Aos 70 anos, o professor e médium Divaldo Franco resolveu dar início a um novo projeto, com o propósito de dar conta de uma inquietação pessoal ao perceber, segundo ele, que a busca pela paz estava sendo equivocadamente institucionalizada, entregue ao poder público e ao capital privado.

Foi então que propôs a um grupo de amigos da Mansão do Caminho, obra social fundada por ele em 1952, a criação do "Movimento Você e a Paz". De acordo com Divaldo, "a verdadeira paz não virá de fora, mas de dentro, quando o 'homem' perceber que a atitude deve partir dele e não do outro ou das instituições".

Vinte e oito anos se passaram, Divaldo conseguiu levar a proposta do “Movimento Você e a Paz” para 72 cidades do Brasil e outros 14 países, mobilizando multidões em caminhadas, cerimônias, montando palanques em bairros periféricos considerados áreas de risco, falando diretamente com os anônimos, culminando com o tradicional encontro anual no dia 19 de dezembro, em Salvador, dia em que a capital, conforme decreto, celebra o Dia Municipal da Paz.>

De lá para cá, a iniciativa chamou a atenção de algumas autoridades que se permitiram ver, deixou desconfortável aqueles que acreditavam que “uma andorinha não faz Verão”, mas atraiu figuras de grande valor social, religioso e do entretenimento como o “parceiro da primeira hora”, Nando Cordel, autor do hino “Paz pela Paz”, e, mais recentemente, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown.>

Em 2024, com o agravamento do quadro de saúde e um tratamento para combater um câncer na bexiga, o grande orador não deu o ar da graça no palanque em Salvador e fez muita falta...

Os mais próximos diriam que aquele seria um teste. Ainda em vida ele confirmaria se os religiosos, os artistas, os dirigentes e o público geral iriam manter firme a causa ecumênica da Paz.

Na última terça-feira (13), aos 98 anos, este revolucionário da Paz, partiu para a “vida verdadeira”.>

Depois de criar 685 “filhos do calvário”, os órfãos da Mansão do Caminho (que agora atende diariamente 5 mil pessoas), após multiplicar a mensagem de Amor e ser o “correio do além” para o bem da humanidade, Divaldo deu uma trégua na atual encarnação, com falência múltipla dos órgãos.>

Com certeza, ele aguarda que todos aqueles que até aqui marchamos em torno da causa do bem comum estejamos firmes. >

Que no dia 19 de dezembro de 2025 o "28° Movimento Você e a Paz" seja uma grande celebração à memória de Divaldo e não um evento para homenagear ele, que sempre se colocou em segundo plano diante da causa coletiva.

Sim, "Divaldo vive" e nos ensinou que "Vale a pena Amar"!