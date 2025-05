COLUNA BRUNO WENDEL

Presos fingem overdose, e um acaba morto por investigador em tentativa de rebelião; vídeo

Outro acabou ferido

Uma tentativa de rebelião na delegacia de Nova Olindina do Norte, em Manaus, terminou com um detento morto e outro ferido na madrugada desta terça-feira (27). Os internos fingiram um mal súbito na esperança de conseguir fugir, mas acabaram descobertos pelos policiais. >

As câmeras do circuito interno de segurança registraram a ação. De acordo com a polícia, os presos disseram que não se sentiam bem, e que um deles havia tido overdose. Quando entraram na cela, dois agentes foram dominados pelos criminosos. Porém, um terceiro policial surpreendeu o grupo. >