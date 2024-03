ARTIGO

Suzano e sua relevância na Bahia

Hoje, 13 de março, celebramos 32 anos da nossa presença em Mucuri, município onde mantemos uma das plantas industriais mais completas do setor em âmbito global

A Unidade da Suzano em Mucuri traz em sua história um legado de transformação para o extremo sul da Bahia. Uma trajetória que, além de contribuir para o avanço da indústria de papel e celulose em nosso país, tem grande relevância ao impactar positivamente o cenário socioeconômico do estado da Bahia, contribuindo para o desenvolvimento da região.

Uma história que inicia em 1989, com a Bahia Sul Celulose, uma associação entre a Suzano e a então Companhia Vale do Rio Doce. A planta industrial teve a primeira produção de celulose em março de 1992 e, um ano depois, a primeira produção de papel. Nas décadas que se seguiram, a unidade cresceu, atingiu marcas históricas de produção, conquistou certificações e prêmios de excelência ambiental, até chegar à Suzano atual.

Hoje, 13 de março, celebramos 32 anos da nossa presença em Mucuri, município onde mantemos uma das plantas industriais mais completas do setor em âmbito global, com capacidade para fornecer mais de 1,7 milhão de toneladas de celulose, 250 mil toneladas de papel e 60 mil toneladas de tissue por ano. A unidade contribui com a geração de 7,5 mil empregos diretos, entre próprios e terceiros, alcançando mais de 37 mil pessoas por meio do efeito renda.

Todos os anos, as Paradas Gerais (PGs) – interrupções planejadas das atividades industriais para manutenção preventiva – são responsáveis por um grande fluxo de trabalhadores terceirizados, contribuindo para gerar e compartilhar valor com os setores de hotelaria, alimentação e transporte da região, que tem o turismo como uma das principais atividades econômicas.

Em conformidade com os “Compromissos para Renovar a Vida” – conjunto de metas de longo prazo estabelecidas em 2020 pela Suzano em convergência com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU – a empresa está realizando uma transformação social no Extremo Sul da Bahia, por meio das iniciativas que visam reduzir a pobreza e fomentar a evolução da educação.

Os recursos destinados ao desenvolvimento social já beneficiaram mais de 48 mil pessoas na Bahia. Somos uma empresa consciente, que contribui também para a preservação do meio ambiente: na Bahia, a companhia conserva cerca de 151 mil hectares de áreas preservadas e mantém diversas Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC).

Reforçamos nosso compromisso com as comunidades do entorno, com as quais mantemos diálogo aberto, transparente e uma relação de parceria. É assim que construímos a nossa história de mais de três décadas em território baiano, buscando a constante evolução em nossos processos produtivos e na valorização daqueles que estão ao nosso redor.