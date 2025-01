ARTIGO

Tudo muda para nada mudar

A depredação de valor da Petrobras vem, em boa medida, do seu uso político

É de conhecimento geral que a Petrobras passou por uma crise extrema na década passada. Ficou no imaginário popular que a razão da crise foi o grande escândalo de corrupção do Petrolão – mas não é só. Na realidade, a depredação de valor da Petrobras vem, em boa medida, do seu uso político para segurar preços artificialmente, queimando o caixa da empresa para abastecer interesses eleitoreiros. >