AUTOS

Descubra quais foram os carros mais vendidos na Bahia; se surpreenda com o terceiro colocado

Entre os dez mais emplacados em março ficaram quatro SUVs, três picapes e três hatches

Com 533 emplacamentos no mês de março, a Strada liderou os emplacamentos no mercado estadual. Depois da picape da Fiat, ficaram um hatchback e um SUV: Hyundai HB20 (457), em segundo, e o Toyota Corolla Cross (352), em terceiro lugar. >