Picape da Ford ganha tampa traseira inovadora e sensor de carga

Veja os detalhes da F-150 2025, conheça o novo Tiggo 8 e saiba qual o novo motor do Mercedes GLB

Antônio Meira Jr.

Publicado em 1 de setembro de 2024 às 11:00

A tampa da caçamba pode ser aberta de duas formas diferentes Crédito: Divulgação

Picape mais vendida no mundo, a F-150 ganhou pequenas atualizações de estilo, agregou tecnologias e ganhou uma tampa traseira com nova funcionalidade. As versões de acabamento para o mercado brasileiro também foram alteradas, sai a Platinum, e continua a Lariat. No entanto, essa configuração passou por uma modificação, uma opção tem cromados e a outra acabamento em preto, o que inclui detalhes da logo da Ford. A Lariat e a Lariat Black possuem o mesmo valor: R$ 519.990, mesmo preço que era aplicado à versão Platinum.

Grande, a Ford F-150 concorre no mercado brasileiro com a Chevrolet Silverado e Ram 1500 Crédito: Divulgação

O conjunto motriz, um dos destaques do utilitário, segue o mesmo: motor V8, com transmissão automática de 10 velocidades e tração 4x4 com diversas opções de ajuste. O propulsor, o mesmo do Mustang, tem calibração específica e rende 405 cv de potência e entrega 56,7 kgfm de torque. A empresa acertou em manter o tanque de 136 litros, que propicia autonomia superior a 1.000 quilômetros. A garantia passou de três para cinco anos, se tornando a maior da categoria.

A cabine da picape continua sofisticada e oferece oito airbags Crédito: Divulgação

INOVAÇÕES NA CAÇAMBA DA F-150



Em tese, quem compra picape tem necessidade de usar a caçamba. Para isso, a engenharia trabalhou para oferecer duas novas soluções. A primeira delas é uma nova opção para abrir a tampa, que pode ser aberta de forma tradicional, para baixo - com auxílio elétrico - e ainda de lateralmente. Outra inovação é um medidor de carga, que aponta o peso na tela da central multimídia e por meio de leds na lanterna traseira.

A tampa pode também ser aberta da forma tradicional Crédito: Divulgação

NOVO CAOA CHERY TIGGO 8 PRO

Concorrente de modelos como Volkswagen Tiguan Allspace e Jeep Commander, o Tiggo 8 foi atualizado e a sua opção Pro chega à linha 2025 com preço promocional de R$ 188.888,88. É um valor agressivo para a categoria de SUVs de sete lugares, já que o Jeep parte de R$ 219.990 e o VW, de R$ 284.590.

Com sete lugares, o Tiggo 8 é o maior SUV da Caoa Chery Crédito: Divulgação

O conjunto motriz é o mesmo: motor 1.6 litro turbo a gasolina com injeção direta (187 cv e 28,5 kgfm de torque) e transmissão DCT de dupla embreagem com sete velocidades. Na cabine, a maior mudança é uma nova tela curva com 24,6 polegadas que engloba o painel de instrumentos e a central multimídia.

Uma das novidades da linha 2025 é a tela de 24,6 polegadas Crédito: Divulgação

MERCEDES GLB TEM NOVA PROPULSÃO

Outra novidade relacionada aos SUVs de sete lugares é o lançamento do GLB com motor mais forte. A Mercedes-Benz anunciou que na linha 2025 o propulsor 1.3 litro turbo, que era compartilhado com produtos da Renault como o Duster, será substituído por um 2 litros turbo.

Com isso, a potência saltou de 163 cv para 190 cv. O torque agora é de 30,6 kgfm e o novo propulsor segue acompanhado por um sistema de eletrificação micro-híbrido de 48 volts. A transmissão passou de sete para oito velocidades e a tração é integral sob demanda para as duas versões: 220 4Matic Progressive (R$ 369.900) e 220 4Matic AMG Line (R$ 399.900).

A Mercedes trocou o motor 1.3 por um 2.0 no SUV de sete lugares Crédito: Divulgação

BIZ PROMETE MAIS ECONOMIA

Segunda motocicleta mais vendida do país, a Honda Biz tem atualizações para a linha 2025. A principal novidade é a introdução do motor de 123,9 cc. Flex, esse novo propulsor promete reduzir o consumo de combustível e a emissão de poluentes.

Ele é capaz de gerar, em ambas as versões, 9,5 cv de potência e 1,03 kgfm de torque. A versão 125 ES tem preço sugerido, sem frete e seguro, de R$ 12 mil. A opção 125 EX custa R$ 14.970, também sem frete e seguro.

A Honda Biz é a segunda moto mais vendida no Brasil Crédito: Divulgação

