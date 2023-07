Picape Montana ganha versão com estética esportiva

Na dianteira, o maior diferencial da versão RS está na grade e na logo escurecida da Chevrolet. Crédito: Fabio Gonzalez/ GM

A categoria das picapes é a que mais cresceu nos últimos meses no Brasil. Um dos veículos que está indo muito bem no segmento é a Montana, que teve uma nova geração lançada em março. E há um fato curioso nesse produto: de acordo com a Chevrolet, 2/3 das vendas da picape nos últimos quatro meses foram das versões LTZ (R$ 140.890) e Premier (R$ 148.890), que até então correspondiam às topo de linha. Agora, a opção mais cobiçada será a RS, que custa R$ 151.890.

Na cabine, novidades nas costuras vermelhas e na forração dos bancos. Crédito: Fabio Gonzalez/ GM

Com apelo visual esportivo, essa configuração tem os mesmos equipamentos da Premier, mas tem atrações como rodas com face usinada, rack de teto em preto brilhante e grade frontal no estilo colmeia. A propulsão é a mesma oferecida nas outras versões: motor 1.2 litro turbo rende 132 cv de potência com gasolina e 133 cv com etanol, sempre a 5.500 rpm. O torque máximo, atingido a 2 mil giros, é de 19,4 kgfm com gasolina e de 21,4 kgfm com etanol. A dirigibilidade e a suspensão são os pontos fortes dessa nova geração da Montana.

A Montana é sempre equipada com um motor 1.2 litro que rende 133 cv. Crédito: Fabio Gonzalez/ GM

MERCADO DE PICAPES

Com vários modelos lançados e atualizados nos últimos meses, o mercado de picapes ainda tem algumas atrações esperadas para este ano. Da Chevrolet, o destaque é a Silverado, que será apresentada em novembro na luxuosa versão High Country. A Fiat irá lançar a inédita Titano, que vai concorrer no segmento dominado pela Toyota Hilux, e ainda introduzir a motorização turbo na Strada, utilitário mais vendido no país. Rival da Strada, a Volkswagen Saveiro será atualizada e deverá ser mostrada no final do próximo mês. Para completar, chegam às concessionárias nos próximos dias a Rampage, veículo inédito da Ram produzido em Pernambuco.

NOVO TERRITORY

No final de 2022, a Ford anunciou que teria vários lançamentos neste ano, e vem cumprindo o prometido. Desta vez, a empresa confirmou que o Territory chegará às concessionárias nas próximas semanas. Além do visual renovado, o SUV terá novidades na mecânica. O motor será um EcoBoost de ciclo Otto, mais potente que o atual. O 1.8 litro turbo vai entregar 188 cv de potência e 32 kgfm de torque. A transmissão será automatizada de sete velocidades.

Produzido na China, o Territory teve o visual atualizado e ganhou novo motor. Crédito: Divulgação

BMW ELÉTRICO

Líder do mercado premium global e nacional, a BMW não quer perder espaço para as rivais e já está comercializando a configuração elétrica do X1. Apresentado no final do ano passado na Europa, o iX1 chega ao Brasil em uma única versão. Por R$ 421.950, o modelo tem a mesma lista de equipamentos da versão topo de linha com motor a combustão. Sua propulsão é formada por duas máquinas elétricas, uma em cada eixo. Eles fornecem 313 cv de potência combinada e 50,4 kgfm de torque. Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,6 segundos e tem autonomia para rodar até 303 quilômetros pela aferição do Inmetro.

Opção elétrica do X1 é baseada na versão topo de linha do SUV a gasolina . Crédito: Divulgação

VOLVO NA DISPUTA

No Brasil, a Volvo é a líder de vendas de veículos elétricos e quer manter essa posição. A ofensiva da empresa sueca acontece com o lançamento da linha 2024 do C40 e XC40. As versões chamadas de Recharge Plus, que contam com um motor no eixo traseiro, estão sendo oferecidas com preços especiais de pré-venda: R$ 299.950 (XC40) e R$ 314.950 (C40). Ambos são equipados com uma bateria de 69 kWh, capaz de gerar uma autonomia de até 247 km, de acordo com a aferição do Inmetro. A potência do motor passou de 231 cv para 238 cv. O torque é de 33,6 kgfm.

Pela primeira vez, o C40 será vendido com apenas um motor no Brasil . Crédito: Divulgação

E-2008 COM NOVO PREÇO

Lançado em novembro do ano passado por R$ 259.990, o Peugeot e-2008 teve seu preço ajustado nesta semana. Como tem acontecido recentemente com os veículos elétricos, o valor cobrado foi reduzido em R$ 50 mil. Esse Peugeot é movimentado por uma máquina elétrica que rende 136 cv de potência e 26,5 kgfm de torque. A autonomia é de 234 km.