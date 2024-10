AUTOS

Prazer ao dirigir é o ponto forte de novo carro manual da Renault

Veja quanto custa o Kardian Evolution e confira o preço da Shark, primeira picape da BYD

Publicado em 26 de outubro de 2024 às 22:19

Com transmissão manual, o Renault Kardian Evolution ficou R$ 11.100 mais barato Crédito: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault

Enquanto alguns carros nem são mais oferecidos com transmissão manual no país, a Renault lançou uma configuração com pedal de embreagem para o Kardian. Pode até parecer um retrocesso, mas essa é a melhor versão de guiar do novo crossover da marca. A nova opção de transmissão equipa a versão Evolution, tem preço sugerido de R$ 106.990 e traz os mesmos equipamentos da configuração homônima automática, oferecida por R$ 118.090.

Produzida em Portugal, pela Horse, a JX22 é a nova geração dos câmbios manuais de seis marchas, com foco em eficiência mecânica e consumo de combustível. Esse câmbio trabalha em conjunto com motor 1 litro turbo, que equipa toda linha Kardian e entrega 125 cv de potência. Com a troca de marchas no controle do motorista, fica muito mais gostoso extrair os 22,4 kgfm de torque, sendo 20,4 kgfm (90% da força máxima) já disponível a 1.750 rpm.

CROSSOVER BEM EQUIPADO

De série, a versão Evolution tem seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois do tipo cortina), controlador de velocidade, limitador de velocidade e sensores de estacionamento traseiro e câmera de ré, entre outros itens. Todas as informações sobre a condução são mostradas na interface do painel de instrumentos digital de sete polegadas, que tem como opção um modo de visualização adicional destacando a velocidade com design minimalista. A central multimídia tem oito polegadas e oferece conexão Android Auto e Apple CarPlay com e sem fio.

Os seis airbags e a central multimídia foram mantidos Crédito: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault

BYD DIVULGA PREÇO DA SHARK

Em maio, acompanhei no México a apresentação global da primeira picape da BYD, a Shark. Na época, a empresa não divulgou o preço para o Brasil, mas na conversão direta entre o Peso Mexicano e o Real, a topo de linha custaria R$ 295 mil.

No entanto, no mercado brasileiro o utilitário foi lançado por R$ 379.800, valor superior ao das versões mais caras da concorrência: Chevrolet S10 High Country (R$ 311.990), Fiat Titano Ranch (R$ 259.990), Ford Ranger Limited (R$ 326.990), Mitsubishi L200 HPE-S (R$ 316.990), Nissan Frontier Platinum ou Pro4X (R$ 312.590), Volkswagen Amarok Extreme (R$ 354.990) e Toyota Hilux SRX (R$ 324.690).

Enquanto as rivais transportam até 1.100 kg, a Shark tem capacidade para 790 kg Crédito: Divulgação

COMO ANDA O UTILITÁRIO

Em comum, todas as concorrentes citadas possuem tração 4x4 e motorização diesel, enquanto na Shark a BYD optou por um conjunto híbrido plug-in. O trunfo do modelo chinês é a potência combinada. São 437 cv, o que proporciona aceleração de zero a 100 km/h em apenas 5,7 segundos, a mais rápida da categoria, e com velocidade máxima de 160 km/h, a mais lenta entre todas. O torque por eixo é 31,6 kgfm na frente e 34,7 kgfm atrás, com o combinado de 65 kgfm. De acordo com o Inmetro, esse utilitário pode rodar 57 quilômetros em modo elétrico.

Conservador, o consumidor de picapes médias no Brasil deixou de comprar os modelos com motorização flex e seus fabricantes (Ford, Mitsubishi e Toyota) eliminaram essas versões. A durabilidade do propulsor diesel é mais importante que a comparação do preço do combustível em relação ao valor da gasolina ou etanol.

A cabine da picape tem visual esportivo e inclui detalhes na cor vermelha Crédito: Divulgação

GAFE NO MANUAL DA PICAPE

A BYD cometeu uma gafe no lançamento da picape e disponibilizou um manual do proprietário que dizia que a Shark poderia perder a garantia caso rodasse constantemente em estradas não pavimentadas. Na sequência, corrigiu o material.

De qualquer forma, a marca mantém uma advertência na página 125: "Como a bateria de tração está localizada na parte inferior do veículo, recomenda-se dirigir com cuidado em caso de estradas esburacadas". O comum é que esse tipo de veículo tenha proteções inferiores, pois o consumidor não tem muitas opções quando enfrenta estradas sem pavimentação.

Para manter a garantia de seis anos o usuário deve tomar cuidado com a bateria Crédito: Divulgação

PRIMEIRO FIAT HÍBRIDO