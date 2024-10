AUTOS

Renovado, Peugeot 2008 melhora competitividade

Confira as impressões sobre o SUV e saiba quais foram os carros mais emplacados na Bahia

Antônio Meira Jr.

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 05:00

Na linha 2025, o Peugeot 2008 é oferecido em três versões, que custam a partir de R$ 119.990 Crédito: Divulgação

A estética do novo 2008 se destaca entre os outros SUVs compactos e é, sem dúvidas, um dos principais apelos desse Peugeot. Inclusive, ele é o primeiro modelo da marca no Brasil que ostenta o novo logo, porém, embaixo do capô, as três versões utilizam um motor de origem Fiat. O propulsor 1 litro turbo, que entrega 125 cv de potência com gasolina e 130 cv com etanol, gera 20,4 kgfm de torque e trabalha bem com transmissão automática do tipo CVT. Eficiente, fez 8,9 km/l com etanol em Salvador, seu ponto negativo é a vibração.

Minha avaliação foi com a versão topo de linha, a GT, que custa R$ 149.990 e é recheada de equipamentos, incluindo teto solar panorâmico. Nos equipamentos de auxílio à condução, gostei da calibração do alerta de colisão e do aviso de obstáculos no ponto cego. A fábrica de Palomar, na Argentina, precisa ficar atenta à montagem do painel frontal, que não tinha sintonia entre os dois lados na unidade avaliada.

O volante reduzido continua sendo utilizado Crédito: Divulgação

O SUCESSO DA NOVA GERAÇÃO

A história do 2008 no Brasil começou há 10 anos, com o lançamento da primeira geração. Nesse período, o SUV da Peugeot teve um resultado discreto nas vendas, ultrapassando em pouquíssimas ocasiões a marca de 1.000 emplacamentos mensais. Para se ter ideia, em 2024, foram 1.126 unidades vendidas entre janeiro e agosto, até o lançamento da nova geração, que ocorreu mês passado. A trajetória mudou em setembro, com 1.073 veículos emplacados em um único mês, um mérito para a nova geração do veículo.

O bagageiro tem capacidade para 419 litros Crédito: Divulgação

BALANÇO DE OUTUBRO

Foram emplacados 222.686 automóveis e comerciais leves zero-quilômetro em setembro no Brasil. Esse resultado é apenas 0,22% menor que o obtido em agosto e 22,22% superior ao de setembro do ano passado. No acumulado do ano, as duas categorias somam 1.750.084 licenciamentos, volume 14,06% maior que o do mesmo período de 2023.

“A disponibilidade de recursos para financiamentos tem favorecido a venda de automóveis e comerciais leves. No comparativo com os três primeiros trimestres de 2023, este ano registrou um volume acima de 200 mil unidades a mais”, analisa Andreta Jr, presidente da Fenabrave, entidade que reúne os concessionários de veículos.

EXPECTATIVAS POSITIVAS

Para a Fenabrave, a pequena retração do último mês é justificada pelo número menor de dias úteis em setembro (21) contra agosto (22). “Nos emplacamentos, por dias úteis, o resultado de setembro (19,7 mil emplacamentos diários) foi superior aos de julho (18,2 mil) e de agosto (19,2 mil), que foram os meses com maior volume de emplacamentos no ano, até agora”, explica Andreta Jr ao analisar todos os segmentos, incluindo carros, motos e caminhões. A entidade aproveitou para revisar sua projeção para o crescimento anual, prevista para 16,8% na soma de todas as categorias.

MAIS EMPLACADOS NO PAÍS

No Brasil, a Fiat Strada foi o modelo mais emplacado em setembro, com 14.240 unidades. O Volkswagen Polo (12.355) ficou com o segundo lugar e o Chevrolet Onix (8.610), em terceiro. A diferença foi pequena entre o VW T-Cross (8.543), quarto mais vendido, e o Fiat Argo (8.421), quinto colocado. Entre a quinta e a décima posição ficaram: Hyundai HB20 (6.966), Chevrolet Tracker (6.179), Fiat Mobi (5.860), Fiat Cronos (5.858) e Nissan Kicks (5.792).

OS PREFERIDOS NA BAHIA

Por mais um mês, as picapes dominaram as primeiras posições no mercado baiano. Em setembro, a Fiat Strada manteve a liderança com 704 emplacamentos e a segunda posição ficou com a Toyota Hilux, que somou 386 licenciamentos. Na terceira posição vem um SUV, o Hyundai Creta, com 291 unidades e, em quarto, mais uma picape, a Fiat Toro, com 285 exemplares. Fechando os cinco primeiros, vem o Volkswagen Polo, com 254 emplacamentos. Da sexta à décima posição ficaram: Chevrolet Tracker (249), Jeep Renegade (207), Fiat Mobi (203), Toyota Corolla Cross (195) e VW T-Cross (194).

PRIMEIRO, O BOLSO

O foco do consumidor de veículos híbridos e elétricos na América Latina é a economia, deixando a sustentabilidade em segundo plano. Essa é a conclusão de um levantamento feito pela HSR Specialist Researchers, grupo de pesquisa independente da América Latina. O estudo ouviu proprietários de diferentes veículos eletrificados e também entrevistados de classes média-altas e altas.

