SUV de sete lugares: Volkswagen Tiguan retornar ao Brasil

O Tiguan Allspace está de volta ao país em versão única, mas perde potência e tração integral. Crédito: Divulgação

Depois de dois anos, o Volkswagen Tiguan Allspace está de volta ao mercado brasileiro e a boa novidade é que ele não é apenas um SUV, é um SUV para sete pessoas. Importado do México, chega em versão única, a R-Line, por R$ 278.990 e concorre com Caoa Chery Tiggo 8 e Jeep Commander. Pelo posicionamento, o modelo da VW rivaliza com as versões Pro Plug-in Hybrid (R$ 239.990) do Tiggo 8 e com a Overland T270 (R$ 281.690) do Jeep. Levemente atualizado, o Tiguan perdeu a tração integral e potência por causa da adequação do propulsor às novas leis de emissões. Dessa forma, o motor 2 litros turbo a gasolina que rendia 220 cv, agora entrega 186 cv. O torque também caiu e passou para 30 kgfm, assim como nos Estados Unidos, que também é abastecido pela fábrica mexicana. O veículo agora opera exclusivamente com uma transmissão automática de 8 marchas tradicional com conversor de torque, deixando de usar a caixa automatizada de dupla embreagem com sete velocidades.

Com sete lugares, o bagageiro ainda leva 216 litros. Crédito: Divulgação

Com essas alterações, o consumo melhorou: passou de 8,3 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada para, respectivamente, 9 km/l e 11,3 km/l. Em compensação, a aceleração de 0 a 100 km/h, que era de 6,8 segundos, agora é de 9,2 segundos. Mecânica à parte, o veículo é bem construído e tem bons equipamentos, como controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, alerta de ponto cego, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e park assist. O único opcional é o teto solar, que custa R$ 10 mil.

Levemente atualizada, a cabine é muito bem equipadalks. Crédito: Divulgação

PULSE: SÓ DUAS ESTRELAS

A versão básica do Fiat Pulse recebeu duas estrelas, de um total de cinco, em teste de colisão conduzido pelo Latin NCAP. De acordo com o programa de avaliação, a limitada proteção lateral para a cabeça oferecida aos ocupantes, a baixa pontuação para a proteção dos ocupantes infantis e a falta dos lembretes de cinto de segurança traseiro, bem como a disponibilidade limitada do ADAS, entre outros aspectos, impedem que o veículo obtenha melhores classificações em relação à segurança.

Produzido em Minas Gerais, o Fiat Pulse não foi bem em avaliação de segurança. Crédito: Divulgação

NECESSIDADE DE MELHORIAS

Recentemente, outro veículo da Stellantis, o Citroën C3, recebeu nota zero em segurança. Desde então, a entidade tem sido enfática com a empresa, e Stephan Brodziak, presidente do conselho de administração do Latin NCAP, declarou: “Dada a orientação de carro familiar que o Fiat Pulse está tentando alcançar, queremos que esse modelo melhore drasticamente a proteção de pedestres, a proteção lateral da cabeça e o equipamento padrão de Frenagem Autônoma de Emergência”. Brodziak completou com uma declaração dramática: “Todas as famílias e usuários das estradas merecem melhor proteção nas ruas da América Latina e sabemos que o Stellantis pode oferecer isso”.

BRAVO CHEGA A BARREIRAS

A Bravo, representante da Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO), abriu uma nova concessionária na Bahia, a sétima no estado. A nova unidade fica em Barreiras e tem foco no agronegócio, o espaço irá ofertar todo o portfólio da empresa, terá serviços de manutenção e conta com amplo estoque de peças. Além dessa nova loja no oeste baiano, a Bravo tem unidades em Feira de Santana, Guanambi, Itabuna, Salvador, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas. A empresa do Grupo LM também atua em Muriaé e Ubá, Minas Gerais.

ELÉTRICO PARA EXPORTAÇÃO