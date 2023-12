Concorrente para o Chevrolet Spin: Citroën lança SUV com opção para até sete lugares

A nova geração do Citroën C3 Aircross tem opções para cinco ou sete pessoas. Crédito: Divulgação

Há pouco mais de um ano, com a chegada da nova geração do C3, a Citroën iniciou uma nova fase no mercado brasileiro. E o produto se mostrou um bom acerto do fabricante francês. Como comparação, entre janeiro e outubro do ano passado, a empresa emplacou 21.068 automóveis no país. No mesmo período deste ano, somente o C3 teve 21.252 unidades emplacadas.



Apesar do sucesso comercial, o veículo esteve envolvido em situações polêmicas, como a baixa pontuação em um teste de segurança. Em julho, o Latin NCap deu nota zero ao hatchback produzido em Porto Real, no Rio de Janeiro.

Agora, a Citroën quer ampliar as vendas com o lançamento de uma variante SUV do veículo. Batizado como C3 Aircross, o novo modelo é maior e tem preço inicial de R$ 109.990 (Feel). No total, serão oferecidas três versões - há ainda a Feel Pack (R$ 119.990) e Shine (R$ 129.990), em configurações de cinco e sete lugares.

No entanto, apesar de ter divulgado o preço das opções para cinco ocupantes, que começam a ser vendidas de imediato, as configurações para sete só chegarão nos primeiros meses do ano que vem. Acredito que a diferença de preço deverá ficar entre R$ 5 mil e R$ 8 mil, essa última a diferença que a Chevrolet cobra pelos assentos extras da Spin. De acordo com Vanessa Castanho, vice-presidente da Citroën no Brasil, em todas as versões a diferença de preço pelos bancos extras será a mesma.

Na apresentação do veículo para a imprensa, os executivos da empresa reforçaram o posicionamento do veículo como um SUV. Porém, na prática, o seu principal concorrente será o modelo da Chevrolet - que será atualizado nos próximos meses. Entendo ainda que não faz sentido adquirir o C3 Aircross nesse momento inicial e sim esperar a chegada das configurações para sete ocupantes, seu grande diferencial.

A cabine tem visual moderno e bom espaço. Peca por ter apenas dois airbags. Crédito: Divulgação

O QUE ELE TEM

Depois da fusão dos grupos PSA e FCA, que originou a Stellantis, a Citroën foi reposicionada no país como a marca de produtos mais acessíveis. Isso fica claro na escolha dos materiais do revestimento interno e da falta de alguns itens.

Os bancos são menores, instalados no porta-malas. Crédito: Divulgação

O C3 Aircross tem apenas dois airbags, os cintos de segurança dianteiros não contam com ajuste de altura e os interruptores dos vidros elétricos traseiros ficam posicionados no console central, atrás no freio de estacionamento. Assim, podem ser acessados por quem está na frente ou na traseira do veículo.

A chave não segue o famoso estilo canivete, que dobra, e o quebra sol do lado do motorista tem um espelho, mas que não tem uma tampa. Assim, o condutor se protege nos raios de sol, mas fica vendo o seu reflexo no espelho.

Os bancos da terceira fileira podem ser removidos. Crédito: Divulgação

Mas houveram algumas melhorias em relação ao hatch. Uma delas é o quadro de instrumentos. No C3 Aircross a tela é maior, colorida e pode ser personaliza. Outro equipamento interessante foi a instalação de um recirculador de ar no teto. Ele fica posicionado no teto, acima da segunda fileira de bancos e ajuda no resfriamento da parte traseira da cabine.

CONJUNTO MOTRIZ

O ponto alto do C3 Aircross foi a escolha do seu conjunto motriz para o Brasil. Apesar de contar com o propulsor 1.6 litro aspirado em modelos que serão exportados, as unidades que serão comercializadas aqui utilizam somente o motor 1 litro turbo associado à uma transmissão automática do tipo CVT.

Com três cilindros, o propulsor é produzido pela Fiat e equipa alguns de seus modelos, como o Pulse, e, recentemente, foi adotado também no Peugeot 208. Ele entrega 125 cv de potência com gasolina e 130 cv com etanol, sempre a 5.750 rpm. O torque máximo, obtido a 1.750 giros, é de 20,4 kgfm com qualquer combustível.

O bagageiro comporta 493 litros na opção de cinco lugares. Crédito: Divulgação

A transmissão automática é fornecida pela japonesa Aisin e está muito bem calibrada. Simula sete marchas, que podem ser trocadas manualmente deslocando a alavanca do câmbio para a esquerda.