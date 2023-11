Conheça as marcas automotivas mais valiosas do mundo

Atualizado este mês, o Camry é um dos modelos mais vendidos da Toyota. Crédito: Divulgação

A Interbrand lançou seu ranking Best Global Brands, pesquisa que aponta as 100 empresas com maior valor de mercado. Essa edição revela que o valor das marcas automotivas aumentou 9% na comparação com o último estudo, realizado ano passado. Hyundai (posição 32), Porsche (47) e Ferrari (70) alcançaram uma taxa de crescimento de dois dígitos e estão na lista das cinco marcas que mais cresceram. A Tesla manteve sua posição na tabela deste ano (12), mas sua taxa de crescimento foi a mais lenta entre as marcas automotivas, com o valor aumentando 4%. A BMW entrou no top 10 pela primeira vez, crescendo 10,4%.

O PODER DA TOYOTA

Entre as 100 maiores marcas globais, aparecem 13 fabricantes de automóveis e três delas figuram entre as 10 mais valiosas. A mais bem colocada é a Toyota (US$ 64,5 bilhões), que aparece na sexta colocação. A marca japonesa é seguida pela Mercedes-Benz (US$ 61,4 bilhões), a sétima colocada. A BMW (US$ 51,1 bilhões), como já citada, ficou na décima posição. As outras dez são: Tesla (US$ 49,9 bilhões), Honda (US$ 24,4 bilhões), Hyundai (US$ 20,4 bilhões), Audi (US$ 16,3 bilhões), Porsche (US$ 16,2 bilhões), Volkswagen (US$ 15,1 bilhões), Ford (US$ 14,9 bilhões), Nissan (US$ 12,7 bilhões), Ferrari (US$ 10,8 bilhões) e Kia (US$ 7 bilhões). Nas cinco primeiras colocações estão empresas de tecnologia: Apple (US$ 502,6 bilhões), Microsoft (US$ 316,6 bilhões), Amazon (US$ 276,9 bilhões), Google (US$ 260,2 bilhões) e Samsung (US$ 91,4 bilhões).

A RANGER MAIS RADICAL

Conforme confirmado em setembro, a Ford lançou agora a Ranger Raptor no Brasil. A versão mais rápida da picape, que acelera de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos, é produzida na Tailândia, enquanto as demais que chegam ao país são feitas na Argentina. A mecânica foi refinada e todas as peças do utilitário foram revistos. O propulsor, por exemplo, um V6 de 3 litros biturbo que rende 397 cv de potência e 59,4 kgfm de torque. A transmissão tem 10 velocidades e o conjunto é associado a um sistema de tração 4x4. Para completar, a suspensão é ativa: um módulo eletrônico, que se comunica com o computador central do veículo, define o fluxo de óleo hidráulico nos atuadores da suspensão. Dependendo do terreno, e das necessidades do motorista, o conjunto é regulado para ficar mais alto ou mais baixo. Custa R$ 448.600 e a Ford promete entregar as primeiras unidades a partir de fevereiro.

Produzida na Tailândia, a Ranger Raptor será a picape mais rápida do Brasil. Crédito: Divulgação

CAOA CHERY: 6 ANOS

A parceria entre a Caoa, que atua na distribuição, importação e produção de automóveis, com a marca chinesa Chery completou seis anos. Nesse período, foram vendidos 146 mil veículos e o principal modelo dessa parceria, o Tiggo 5X, alcançou a marca de 50 mil unidades produzidas. Atualmente, a empresa conta com 140 lojas no país.

NOVAS CHINESAS

Enquanto mantém seu acordo com a Caoa, a Chery prepara o lançamento de duas novas marcas no mercado brasileiro: Omoda e Jaecoo, que terão operação em conjunto no país. Em comunicado, a empresa confirmou que lançará no próximo ano três novos modelos (um da Omoda e dois da Jaecoo) em diferentes versões. Os veículos serão equipados com motorizações híbrida leve, híbrida plug-in e 100% elétrica. Até o final de 2024, a Omoda chegará em mais de 30 países, enquanto a Jaecoo estreará em mais de 10. Para o Brasil, a empresa afirma que está investindo e formando sua equipe local, além do escritório estar em processo de seleção.

Omoda é uma nova marca de automóveis da Chery e chegará em 2024 ao país. Crédito: Divulgação

VENDAS EM ALTA