Totalmente novo, Ford Territory melhora na mecânica, design e tecnologias

Produzido na China, o Territory chega ao país em versão única. Crédito: Antônio Meira Jr.

A preferência por SUVs cresceu intensamente nos últimos anos, mas muitos desses produtos não oferecem alguns atributos que satisfazem o desejo dos consumidores de sedãs. Entre eles, está o espaço na parte traseira da cabine. Esse é um dos principais pontos fortes do Territory, modelo da Ford que foi atualizado recentemente.



No design, o veículo está integrado com outros produtos globais da empresa, como o Escape. Mas manteve o assoalho traseiro plano, o que facilita muito a acomodação do passageiro que viaja no centro do banco de trás. Para completar, todos os ocupantes conseguem desfrutar de saídas de ar-condicionado e do teto solar, que é panorâmico. Esse item é de série na única versão oferecida no país, a Titanium, que custa R$ 209.990.

O veículo também tem atrativos para quem está nos bancos dianteiros, que são elétricos e podem ser refrigerados – item que usei bastante nos últimos dias de calor intenso. Quem está na posição de comando tem à disposição duas grandes telas que formam 24,6 polegadas ou 62 centímetros. São 12,3 polegadas do painel de instrumentos digital e outras 12,3 polegadas da central multimídia.

Por essa central, o motorista pode fazer o espelhamento sem fio do smartphone, seja via Android Auto ou Apple CarPlay. É também por essa tela que é possível acessar o assistente de estacionamento, que faz todas as manobras para entrar e sair de uma vaga. Moderno, o sistema solicita apenas um comando para depois esterçar o volante e mudar as posições do câmbio para D ou R.

A cabine tem seis airbags e bancos dianteiros refrigerados. Crédito: Divulgação

Se você preferir dispensar o assistente, poderá contar com a visão de quatro câmeras (frontal, traseira e laterais) na tela da central multimídia. Tem que se esforçar muito para arranhar uma roda.

Mecânica

O conjunto motriz do Territory deu um salto. O motor mantém a mesma capacidade cúbica,1.5 litro, mas mudou o ciclo e melhorou muito a performance. O anterior trabalhava no ciclo Miller e o, atual, no Otto. A transmissão automática também foi alterada do CVT para um sistema automatizado de dupla embreagem com sete velocidades.

O propulsor agora entrega 169 cv de potência aos 5.500 rpm e 25,5 kgfm de torque entre 1.500 e 3.500 giros. É equipado com sistema start-stop e roda 9,5 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada, números que garantem boa autonomia com o tanque de combustível de 60 litros.

Experiência

O Territory ficou muito superior ao anterior, desde o aspecto visual até na utilização. Minha principal dúvida era em relação ao desempenho dinâmico e a surpresa foi positiva. A engenharia trabalhou bem o acerto da direção, que conta com assistência elétrica, e o motor não decepcionou.

O câmbio também é muito superior e colabora mais que o anterior na transferência da força para o eixo dianteiro. Para melhorar a interação em alguns momentos, a empresa poderia ter instalado um sistema para trocas de marcha manuais.

O teto solar panorâmico é equipamento de série na versão Titanium. Crédito: Antônio Meira Jr.

A Ford instalou modos de condução, que vão do econômico ao esportivo. Esse sistema altera alguns parâmetros do conjunto de força e oferece uma entrega de acordo com o que motorista deseja no momento.

Participação baiana



O portfólio da Ford no Brasil conta com produtos importados de cinco países: Argentina (Ranger), China (Territory), Estados Unidos (F-150 e Mustang), México (Bronco Sport, Maverick e Mach-E) e Uruguai (Transit). Em comum, todos eles passaram pelo desenvolvimento, adaptação e validação por equipes brasileiras, incluindo os técnicos e engenheiros baseados na Bahia, ao todo mais de 1.500.

O porta-malas ganhou 100 litros de espaço e agora conta com 448 litros. Crédito: Antônio Meira Jr.