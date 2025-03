AUTOS

Tera, a aposta da Volkswagen para combater o Fiat Pulse

SUV compacto será posicionado entre o Polo e o Nivus e chegará até junho às concessionárias

Antônio Meira Jr.

Do Rio de Janeiro* Publicado em 11 de março de 2025 às 08:00

A Volkswagen promoveu a estreia do Tera no Sambódromo do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Animada com o crescimento de 16% no mercado brasileiro em 2024, aumento de 43% nas exportações e o título de carro mais vendido da América do Sul, conquistado pelo Polo, a Volkswagen demonstrou grandes ambições para seu novo modelo, o Tera. Na prévia para a imprensa, o fabricante alemão deixou claro que espera grandes volumes para o veículo, assim como aconteceu com Fusca, Gol e Polo.>

O Tera chegará às concessionárias até junho, para rivalizar com Fiat Pulse e Renault Kardian - que também vão ganhar um concorrente inédito da Chevrolet até o ano que vem. Esse nicho de mercado, que um dia já foi batizado como o de hatches aventureiros, hoje é conhecido como SUVs compactos de entrada.>

Assim como seus rivais, o Tera vai oferecer a sensação de robustez e a posição de dirigir elevada de um SUV, mas sem exageros de preço. Dessa forma, é possível prever que tenha opções entre R$ 100 mil e R$ 140 mil, posicionado o estreante entre o Polo e Nivus - com quem divide a mesma plataforma, a MQB A0.>

Suas proporções e os elementos visuais, como os faróis e a grade, seguem a nova identidade global da marca, vista nos SUVs maiores, como o Tayron e o novo Tiguan. Porém, a carroceria tem uma linha de cintura elevada e musculosa, que reforça a robustez do modelo sem precisar recorrer a molduras plásticas. A traseira traz uma lanterna interligada, reforçando a identidade moderna do carro. >

O cuidado com os detalhes, como texturas nos plásticos externos, também chama a atenção e evita a sensação de simplicidade excessiva, ao menos na versão topo de linha High, com pacote Outfit, a única revelada até agora. José Carlos Pavone, Head de Design Américas, demonstrou que os elementos da cabine também foram pensados para demonstrar qualidade, um dos desafios impostos por Ciro Possobom, CEO da Volkswagen Brasil.>

Usando a mesma base do Polo, o novo veículo tem elementos inéditos Crédito: Divulgação

PROPULSÃO>

A Volkswagen não revelou nenhum dado técnico do Tera, mas as unidades apresentadas estavam equipadas com motor TSI, que para o Polo é o 170, que remete ao torque em NM, que equivale a 16,8 kgfm. Dessa forma, o motor 1 litro turbo deverá render o mesmo que o Polo: 116 cv de potência com etanol e 109 cv com gasolina. Esse propulsor trabalha em conjunto com uma transmissão automática de seis velocidades.>

A opção de acesso deve contar com o 1 litro aspirado, que entrega 84 cv com etanol e 77 cv com gasolina. Para esse propulsor, o torque varia entre 10,3 kgfm (etanol) e 9,6 kgfm (gasolina). No hatch, esse motor é associado a uma transmissão manual de cinco velocidades. Pulse e Kardian oferecem opções de câmbio manual, aspirado no primeiro e turbo no segundo.>

Com design rebuscado, o SUV tem a lateral marcante Crédito: Divulgação

INTERNACIONAL>

Embora o Tera seja 100% brasileiro, desenhado, desenvolvido e produzido na fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo, a sua ambição é global. O modelo será comercializado em mais de 25 países, abrangendo mercados na América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai e México.>

A Volkswagen também quer levar o Tera para a África, mas a produção deverá ser feita lá.>

A traseira é elevada e as lanternas são interligadas Crédito: Divulgação

LANÇAMENTOS>

A Volkswagen está preparando outros lançamentos para os próximos meses. Na lista, estão a configuração GTS do Nivus, uma edição especial para a Amarok, a atualização do Jetta GLI e o relançamento do Golf GTI.>

A atualização do Taos também poderá acontecer em breve, talvez com a mudança de origem do modelo que chega ao mercado brasileiro. É possível que o SUV seja importado do México e não mais da Argentina.>