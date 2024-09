CÉSAR ROMERO

Destaques da Bahia

Existem artistas, críticos, historiadores e fatos que deram à Bahia notável contribuição para as artes plásticas e que merecem registros, estudos aprofundados e publicações para que não se faça morta a memória baiana. A tendência natural das artes é o esquecimento. Ficar na história é exceção das mais raras num mundo de 7,8 bilhões de habitantes.

Presciliano Silva (1883-1965) – professor, desenhista e pintor. Foi aluno e professor da EBA/Ufba. Esteve por três anos em Paris, estudando na Academia Julien (1905 a 1908). Deu a mais importante interpretação pictórica brasileira aos interiores da arquitetura religiosa do século XVIII.

José Guimarães (1899-1969) – pintor e desenhista. Sem dúvida alguma, o primeiro pintor moderno da Bahia. Foi aluno da Escola de Belas Artes, formando-se em 1927. Ano seguinte, obteve bolsa do Governo do Estado para estudar na França, na Academia Julien. Volta ao Brasil em 1932, quando realizou uma individual, que foi um marco nas ideias modernista na Bahia, mas desagradou a muitos. Guimarães desestimulou-se, e transferiu-se para o Rio de Janeiro. Suicida-se em 1969.

Genaro de Carvalho (1926–1971) - pintor, desenhista e tapeceiro. Um dos pioneiros da renovação artística baiana. Em 1949, foi estudar na França, aluno de Andre Lhote na École Superiurere des Beaux – Arts de Paris. Lá participou dos Salões do Outono, de Maio e dos Independentes. Foi influenciado por Jean Lurçat. Em 1955, abriu o primeiro atelier de tapeçaria no Brasil.

Lygia Sampaio (1928-2023) – desenhista, pintora, retratista, ilustradora. Única figura feminina no movimento modernista da Bahia. Em 1950, obteve menção honrosa em desenho no Salão Baiano de Belas Artes e no ano seguinte em pinturas.