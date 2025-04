CÉSAR ROMERO

Fala pessoal

Todo artista é autor e ator do seu fazer, ao registrar marcas próprias que envolvem o pensamento na plasticidade da obra trazida ao mundo

O artista é um trabalhador como outro qualquer. Apenas lida com um produto peculiar que se realiza no plano sensível. Em meio ao campo do trabalho, o que lhe dá relevo é o produto final e seu poder inventivo no campo da renovação da linguagem artística. >