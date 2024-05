CÉSAR ROMERO

Fonte de revelações

Na parte frontal do nosso cérebro, há uma área denominada sistema límbico que é responsável por nossas emoções, memória e aprendizado. Assim, razão e emoção estão conectados para produzir arte. As emoções básicas são alegria, afeto, tristeza, raiva e medo. No bojo destas emoções, o artista cria seus produtos artísticos.

As emoções nos guiam para a ação e nos indicam a forma pela qual nos posicionamos no mundo. Todas essas emoções são importantes para nosso funcionamento diário. Na arte, as emoções negativas buscam o recuo como defesa. A alegria e o afeto são emoções aproximativas, causam bem-estar. Assim, razão e emoção são fornecedores de estímulos que produzem obras de arte. O propósito da obra é desvelar a arte. Assim, ela é fonte de revelação - nos cabe buscar sua essência e as diversas propostas possíveis. Assim, a arte é enigma de complexa avaliação. O tempo é ambíguo e metafórico.