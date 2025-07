CÉSAR ROMERO

Impressões Coloridas

Cesar Romero

Publicado em 14 de julho de 2025 às 11:42

O Impressionismo foi um movimento na pintura francesa, no final do século XIX - 1864, que se prolongou até 1914. Apesar de sua curta duração, esse movimento foi fundamental para a evolução da história da arte, por apresentar uma proposta vanguardista. Seus artistas buscavam os efeitos da luz do sol sobre a natureza e suas vibrações. >

As pinturas quase sempre eram realizadas ao ar livre e, com a evolução do sol, se produzia à vista, vários momentos, no instante em que se pintava, sombras coloridas, pinceladas rápidas, intensidade das cores, que, com a produção industrial da tinta a óleo, oferecia-se uma vasta gama de cores. O futuro grupo dos impressionistas, composto por Claude Monet, Édouard Manet e Renoir (foto) se uniu em 1872 em Argenteuil - França, e a primeira tela surgida desse movimento foi Impression, Soleil Levant (Impressão, nascer do sol), de Claude Monet, que deu nome ao movimento. Essas pinturas foram apresentadas ao público na primeira exposição impressionista em 1874, em Paris. >

Aquele ano marcou o apogeu do Impressionismo, em todo mundo. A vez era ser impressionista e hoje, agora, quem se lembra de 15 nomes? A história da arte guardou poucos: Claude Monet, Édouard Manet, Edgar Degas, Paul Cézanne, Pierre Renoir, Georges Seurat, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Konstantim Korovim e Guy Rose.>

No Brasil, o Impressionismo chegou em 1884, foi implantado no ensino da pintura por Georg Grimm na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. Como se sabe, o impressionismo se ocupava mais com pinturas de paisagens, sempre ao ar livre, contornos pouco nítidos, execução rápida e sombras coloridas. Geralmente bastavam duas a três horas para concluírem um quadro.>

Cuidavam de fixar a luz do sol sobre a natureza nas diversas horas do dia. O pintor Georg Grimm começou a ensinar a nova pintura, tendo como alunos Castagneto, Antônio Parreiros, Antônio Garcia Bento e Henrique Cavalleiro. Daí, surgiram em nosso país representantes do Impressionismo: Eliseu Visconti, Washington Maguetas, Almeida Junior, Timótheo da Costa, Marques Júnior, Raimundo Cela, Isalina Machado, Alfred Anderson, Barrica, Georgina de Albuquerque, Raquel Taraborelli, Agenor de Barros e Oscar Boeira. >