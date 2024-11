CÉSAR ROMERO

Múltiplos e Arte

O Brasil foi um dos países que mais se destacou em gravura nos anos 60 e 70 e teve representantes premiados em certames internacionais

Gravuras são originais múltiplos, tendo as imagens saídas de uma matriz e podem ser reproduzidas em várias impressões, quantas o artista queira. E cada reprodução numerada é uma obra de arte. A grande vantagem da gravura é ser um múltiplo, que tem preço bem acessível. Quanto maior a tiragem, menor o preço. Toda grande coleção guarda gravuras de poderosos criadores. Essa técnica tem um verdadeiro fascínio sobre artistas. A gravura de forma tradicional se inicia sobre uma matriz de madeira, metal ou pedra. A gravura tem três estágios em sua confecção: cria-se sobre a matriz com instrumentos e técnicas caracterizantes, depois se entinta a matriz e, posteriormente, vem a impressão, numa prensa profissional ou de forma manual. O material da matriz pode variar muito e classifica o tipo de gravura.

A gravação da imagem é um processo de incisão, podendo ser em horizonte quando o sulco recebe a tinta que aparece como positivo no produto final e ainda em relevo quando a superfície aparece em negativo, sem a presença da tinta. As transferências das imagens para um tipo de suporte como papel, tecido, lâminas, ou outros, é sempre de cuidadoso fazer, que qualifica ou não a artesania, o poder inventivo do artista. No Brasil, Gilvan Samico (1928 – 2013) (foto) foi um mestre.

A origem da gravura surge com as origens da impressão. A primeira xilogravura com datação é de 1.423, uma imagem de São Cristóvão guardada com grande cuidado em Manchester, Inglaterra. A gravura não só consolidou um enorme mercado no século XV, divulgando imagens religiosas, cartas de baralhos, selos, rótulo de produtos, jornais e livros, e até hoje nos surpreende com a alta qualidade de artistas gravadores.