CÉSAR ROMERO

Novas saídas

Com as profundas dificuldades que temos, no mercado de arte, espaços para expor alguns artistas, especialmente do eixo Rio – São Paulo, estão adotando uma nova forma de mostrar suas produções. Expõem em seu próprio atelier ou na sala principal de suas casas, quando retiram os móveis, e criam um ambiente mais adequado. Vale ressaltar que são exposições, pensadas, construídas ao longo de meses ou anos. Essas exposições têm planejamento, programa teórico, intenção, fazem parte do percurso do artista. Cria-se um folder simples, que trazem um texto crítico, trocado por uma peça do artista. Não existem patrocínios. Por vezes, não têm curadores e esse trabalho é feito com amigos artistas e o próprio expositor.