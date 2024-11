RONALDO JACOBINA

Com o fim do camarote no Rio, Malu e Vik Muniz abrirão a Casa Arara, no Centro Histórico de Salvador

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 05:44

Malu Barreto e Vik Muniz no camarote Arara, no Rio Crédito: Divulgação

Depois de ganhar CEP baiano, abrir uma galeria de arte, e quase virar um cidadão local, o artista paulista Vik Muniz fez mais um investimento no Centro Histórico de Salvador. Desta vez, ele e a mulher Malu Barreto adquiriram um casarão, na Rua do Paço, no Santo Antônio Além do Carmo - mesmo bairro onde está localizada sua casa, - que funcionará como um espaço para agitos culturais já neste próximo verão. Na programação, estão previstas ações como almoço com música, rodas de samba, exposições, e outros eventos, sempre com o viés cultural. O espaço vai ganhar o nome de Casa Arara, o mesmo do camarote que Malu Barreto comandou até o último carnaval, na Avenida Marquês de Sapacuí, no Rio, e que já anunciou que não terá uma nova edição na folia de 2025. O motivo foi uma reformulação na ocupação dos espaços do sambodrómo que deixou a produtora e seus dois sócios, Pedro Igor Alcantara e Antonio Pedro Figueira de Mello, fora do circuito carnavalesco carioca.

Cristina Castro, diretora do TVV Crédito: Fabio Bouzas / Divulgação

Intercâmbio

O Teatro Vila Velha fechou parceria com a Colômbia para um programa de intercâmbios que realizará 12 residências artísticas, seis vagas em cada país. O convênio com o Centro de Danza y Coreografía del Valle del Cauca La Licorera foi fechado pela coreógrafa Cristina Castro, também diretora do Vila, teatro que está completando 60 anos. Memórias Afrodiaspóricas do Sul Global será a primeira destas residências e acontecerá de 25 a 29/11, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). Esta edição será orientada pelo coreógrafo colombiano Rafael Palácios, e colaboração do percussionista William Camilo Perlaza. As inscrições podem ser feitas na bio do instagram @teatrovilavelha.

Malu Albertotti, CEO do Instituto do Luxo Crédito: Divulgação

Luxo

A Florense Salvador fecha seu calendário de eventos de 2024 com a presença da fundadora e CEO do Instituto do Luxo, Malu Albertotti, que participa hoje (12), às 17h, de um bate-papo com profissionais de arquitetura e decoração, na loja da Alameda das Espatódeas. A especialista em Negócios de Luxo vai falar sobre as inspirações do branding de luxo para o mercado de arquitetura e decoração.

Emanuelle Araújo Crédito: Divulgação

Em alta

Emanuelle Araújo lançou, no último final de semana, o segundo single de seu novo álbum solo dedicado aos ritmos baianos. Minha História, composição de Xexéu, que é hit da Timbalada, ganhou releitura da cantora, com produção de Kassin. Em paralelo à música, a baiana participa de dois filmes que serão lançados em breve: O Barulho da Noite, de Eva Pereira, que conquistou três prêmios no 28º Inffinito Film Festival de Miami (EUA), incluindo Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz Coadjuvante; e Traição Entre Amigas, de Bruno Barreto.

Iana M. Diniz Crédito: Divulgação

Reflexões

Iana M. Diniz estreia como escritora com o título Quantas vezes você já tentou mudar esse ano, que ela lança em pré-venda, a partir de hoje (12), no link https://bio.site/livroianamdiniz. A obra, que sai pela editora SobreGentes, convida o leitor a se escutar com verdade e a mergulhar na essência das mudanças e transformações. Inspirada nas suas próprias experiências, e nas intensas trocas com as amigas, a psicóloga, que também é professora e mãe, compartilha reflexões profundas sobre a natureza humana, e orienta o leitor a enfrentar as dificuldades das mudanças, reconhecendo os desafios emocionais e psicológicos que surgem nesse processo.

Sinho, na campanha do Candyall & Tal Crédito: Divulgação

Arte urbana

Com sua 6ª edição marcada para os dias 7 e 8 de dezembro, o Candyall & Tal – Festival de Artes Urbanas já está com sua campanha pronta para ganhar as ruas da cidade. Desta vez, as referências são imagens de instrumentos musicais e das ruas do Candeal, onde o evento acontece celebrando suas tradições, diversidade, religiosidade, música e sua conexão com a cidade. Colorida e vibrante, a campanha, que tem arte de Raphael Ribeiro e que reuniu dois moradores do Candeal para atuar como modelos, anuncia que a festa vai tomar conta de todo o bairro, com música, gastronomia, artesanato e outras atrações.

Pedro Alban Crédito: Paula Mussi / Divulgação

Reuso

Notícias de Lugar Nenhum é o nome da exposição que o artista visual Pedro Alban inaugura, nesta quinta-feira (14), às 19h, na galeria Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho. Com curadoria de João Gravador, a mostra convida o público a refletir sobre o destino e o esquecimento dos espaços urbanos condenados ao desaparecimento. O trabalho reúne intervenções realizadas em fragmentos de edifícios que deixaram de existir em Salvador nos últimos três anos, incluindo madeiras resgatadas do restaurante Colón, no Comércio, e desenhos arquitetônicos de casas demolidas no Horto Florestal. Esta é a segunda individual de Alban que poderá ser visitada até 12 de dezembro.

Guilherme Caracas, Bruno Barros e Ygor Figueiredo Crédito: Gabriel Marinho / Divulgação

