Farol Econômico

Bahia perde R$ 532,7 milhões com comércio ilegal de cigarros eletrônicos

Nacionalmente, as perdas são de R$ 7,7 bilhões, de acordo com estudo da USP

Donaldson Gomes

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 05:00

Economia do submundo

A Bahia deixou de arrecadar R$ 532,7 milhões este ano, em impostos estaduais e federais, com o comércio ilegal de cigarros eletrônicos, de acordo com um levantamento inédito da Escola de Segurança Multidimensional (ESEM) do Instituto de Relações Internacionais de São Paulo (IRI), da USP. E as projeções são de que, até 2028, a arrecadação chegue a R$780 milhões, considerando o preço médio dos cigarros eletrônicos. Para chegar aos números, o estudo usou como base um levantamento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), que identificou um mercado consumidor potencial de 3,3 milhões de usuários de Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs) no Brasil. A Bahia enfrenta grandes desafios na segurança pública, principalmente relacionados à fiscalização de suas rotas de entrada de mercadorias, tanto nos portos quanto nas rodovias.

Realidade nacional

Nacionalmente, as perdas são estimadas em R$ 7,7 bilhões e a arrecadação poderia chegar a R$ 10,3 bilhões até 2028. “O comércio ilegal de cigarros eletrônicos está sustentando em quatro pilares: proibição, contrabando, corrupção de agentes públicos e comercialização digital”, explica o professor Leandro Piquet, coordenador da Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo (ESEM-USP). “Uma particularidade desse mercado é que o varejo é dominado pelo comércio intenso pela internet, é um produto proibido que pode ser comprado facilmente pelos canais digitais”, pondera.

Brasil ilegal

O estudo “Brasil Ilegal em Números”, publicado em abril deste ano, mostra que o país perde, por ano, R$ 453,5 bilhões com contrabando, pirataria, roubo, concorrência desleal por fraude fiscal, sonegação de impostos e furto de serviços públicos, entre outras ilegalidades. Deste total, a maior parte refere-se aos prejuízos diretos com os impostos que deixaram de ser arrecadados (R$ 136 bilhões) pelos governos e poderiam ser revertidos em bem-estar para a sociedade, aponta nota técnica, produzida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp).

Dia D

O dia 4 de outubro será fundamental para definir os próximos anos da economia baiana. É quando está prevista a realização da audiência pública sobre a renovação da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) em Salvador e quando, espera-se, representantes setoriais e do governo baiano, vão deixar clara a insatisfação com o projeto apresentado. Pela proposta inicial, apresentada pela VLI, 291 quilômetros (km) de ferrovia serão devolvidos ao governo federal – na prática ficarão sem dono, até que uma nova licitação defina um novo responsável. Além disso, há incerteza sobre 1.883 km, entre Corinto e Campo Formoso, aponta nota da Fieb. A federação, que representa a indústria baiana já condicionou o apoio à renovação a três pontos: que o trecho entre Corinto (MG) e Campo Formoso (BA) siga em operação até que haja a solução de um novo operador; que haja um direcionamento dos recursos da renovação automática e de outras ferrovias para melhoria do trecho entre Corinto e Campo Formoso, aumentando sua velocidade com obras de retificação de traçado e rampas; além disso, a garantia da funcionalidade da FIOL 2 (Caetité-Barreiras) e da FIOL 1 (Ilhéus-Caetité), permitindo que a interseção com a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) assegure que as cargas cheguem aos portos da Baía de Todos os Santos até que o Porto Sul entre em operação.

Combustível que salva

Em outubro, os clientes que abastecerem em um dos 70 postos Shell participantes da campanha Meu Combustível Salva, na Bahia e em Sergipe, terão um desconto de R$ 0,20 por cada litro de gasolina V- power, usando o app Shell Box. O mesmo valor será direcionado para a realização de mamografias para mulheres atendidas pelo SUS. Desde 2021, quando foi criado, o projeto já proporcionou 6 mil mamografias de forma 100% gratuita, realizadas pelo Grupo Oncoclínicas, também parceiro da ação e referência em diagnóstico e tratamento do câncer. Parte da renda arrecadada também foi destinada ao Hospital Aristides Maltez. O projeto Meu Combustível Salva é capitaneado pela mastologista Carolina Argolo, atual presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Bahia, com a parceria da Revenda de Postos Shell na Bahia e em Sergipe.

Encontro Nordeste

O Sindicombustíveis Bahia vai reunir donos de postos de combustível e os principais nomes do segmento que atuam do Nordeste, de 07 a 10 de novembro, em Costa de Sauípe, no “XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste – Encontro da Revenda do Brasil”. Entre os palestrantes, está o economista, ex-ministro da Economia do Brasil, e um dos fundadores do banco de investimento BTG Pactual, Paulo Guedes, que vai falar sobre "Cenário macroeconômico: perspectivas econômicas para o Brasil 2025".

Food service

Líder em soluções para cozinhas industriais no Norte e Nordeste, a Vertrau Cozinhas Profissionais participa do Hotel & Food Nordeste - HFN 2024, entre 02 e 04 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções de Pernambuco, em Recife. No stand 20 da maior feira de gastronomia e hotelaria do NE, a indústria vai expor soluções completas em cozinhas para o setor de food service. Com uma unidade fabril na Bahia, a Vertrau aposta no potencial do mercado pernambucano e se prepara para inaugurar um showroom na capital pernambucana, que terá investimento da ordem de R$350 mil, em novembro.

Bela liquidação

O Bela Vista está apostando numa alta de 7% nas vendas da sua Liquida do Bela, que acontece de amanhã até domingo, com descontos de até 80% em produtos e serviços. Durante os três dias de liquidação, os clientes ainda serão surpreendidos com animadores e muitos brindes especiais, como sandálias, ingressos de cinema, ingressos de parquinho, squeeze e muitas surpresas.

Bahia Export