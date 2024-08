Farol Econômico

Com aporte de 20 milhões, Larco inaugura nova base em Juazeiro

Empresa espera movimentar 12 mil m³ de combustíveis por mês em nova estrutura

Donaldson Gomes

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 05:00

Base própria em Juazeiro é a sexta do grupo baiano Crédito: Divulgação

Em expansão

Seguindo o plano estratégico de expansão nacional, a Larco Petróleo inaugura em agosto uma base própria em Juazeiro. Com o investimento de R$ 20 milhões, a 4ª maior distribuidora de combustíveis do país chega a sua sexta base própria. O novo espaço – que atenderá Juazeiro, além das regiões do Vale do São Francisco na Bahia, Pernambuco, Piauí e Ceará –, terá capacidade de armazenar 3,5 mil metros cúbicos (m³) de produtos. A estimativa é que seja vendido um volume mensal de até 12.000 m³. A companhia, que comercializa cerca de 300 milhões de litros/mês de combustíveis em todo o Brasil, chega com a sua base própria em Juazeiro totalmente preparada para mover as máquinas do agronegócio, os geradores dos hospitais, os tanques dos caminhões e todos os setores industriais, comerciais e empresariais.

Empregos

A unidade vai gerar mais de 100 empregos diretos e indiretos. O CEO da Larco, Alberto Costa, destaca que a inauguração representa uma grande conquista, tanto para a Larco, quanto para os clientes, bem como para o desenvolvimento da região. "A Larco é uma empresa genuinamente baiana que se tornou referência nacional. Hoje somos a quarta maior distribuidora de combustíveis do Brasil e alcançamos essa posição com muito trabalho em equipe, investimento em logística, em infraestrutura, novas bases, caminhões e terminais portuários", diz.

Luz no Oeste

O sistema elétrico do Oeste da Bahia foi reforçado com duas novas subestações e linhas de subtransmissão em 138kV associadas, que irão injetar 25 MVA de potência instalada, com um investimento de R$ 155 milhões, da Neoenergia Coelba. É energia suficiente para beneficiar mais de 250 mil pessoas. As subestações Barreiras III e Alto Fêmeas II foram inauguradas ontem. A entrega das subestações segue o cronograma de investimentos apresentado pela Neoenergia Coelba em abril, que prevê o aporte de R$ 13,3 bilhões em obras estruturantes até 2027. “As inaugurações trarão tranquilidade para os produtores rurais da região, pois teremos mais disponibilidade de energia para produzir", destaca o produtor rural Hélio Hopp.

Olho no mercado

O baiano Pedro Rio, CEO da Clarke Energia, pede que os consumidores do Grupo A, que estão aptos a migrar para o Mercado Livre de Energia desde o início do ano fiquem atentos à oportunidade. A Clarke conecta empresas a fornecedores de energia por meio de um marketplace pioneiro no Mercado Livre. Dentre cerca de 6 mil empresas aptas, apenas 238 consumidores fizeram a mudança até o primeiro trimestre. Citando projeção da TR Soluções, ele estima que o custo da energia no Mercado Livre deve ser, em média, 22,4% mais baixo que o cobrado pelas distribuidoras de energia no Nordeste. Pedro Rio acredita que a diferença pode até aumentar se o nível dos reservatórios melhorar. Mas, por via das dúvidas, recomenda que os consumidores se protejam das incertezas contratando agora a energia para os próximos anos.

Papais cheirosos

Bom sinal para os papais, já acostumados às meias e cintos no segundo domingo de agosto: O Boticário projeta um crescimento de 45% no volume de vendas no Dia dos Pais deste ano, em comparação ao mesmo período de 2023. O aumento projetado significativo é resultado da estratégia de multicanais de vendas da marca. Além disso, o 360° pensado para a campanha de Dia dos Pais inclui exposição em âmbito nacional dos produtos como opções presenteáveis. “Além dos kits-presente, preparamos combos e algumas novidades, como o kit que traz Malbec e as lâminas de barbear Dr. Jones para realmente atendermos a todos os gostos e bolsos”, afirma Diego Costa, diretor-executivo de categorias de perfumes e gifts do Grupo Boticário.

Mineração reunida

Entre 13 e 15 de agosto, Ilhéus será palco do 6° Seminário de Mineração da Bahia (Semba), fórum de discussão e exposição sobre grandes projetos e empreendimentos no estado. Organizado este ano pela Atlantic Nickel, produtora de níquel sulfetado do grupo Appian Capital Brazil, o evento deve receber aproximadamente 450 pessoas. Com uma grande diversidade mineral, incluindo urânio, vanádio, diamante, níquel, ouro e cobre, a Bahia ocupa a terceira posição em faturamento de produção mineral no país. Em 2023, a mineração representou 3% do PIB baiano, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. Entre os palestrantes confirmados estão Raul Jungmann, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM); Carlos Borel Neto, presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM); além de CEOs de grandes empresas do setor de mineração da Bahia. Para mais informações e inscrições, acesse https://www.sembaoficial.com.br/.

