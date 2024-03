Farol Econômico

No CIA, empresários reclamam de aumento abusivo de impostos

Há casos de aumentos acima dos 300% na cobrança de IPTU

Donaldson Gomes

Publicado em 21 de março de 2024 às 05:00

Carnê da maldade

Empresas do CIA respondem por 80% da arrecadação em Simões Filho Crédito: Divulgação

Os carnês de IPTU de Simões Filho deram um baita susto a quem tem empresas no no Centro Industrial de Aratu (CIA). Tem casos em que o aumento de um ano para o outro chega à casa dos 300%. Embora o reajuste atinja todos os contribuintes do município da RMS, alguns pontos atingiram em cheio o distrito industrial, que é responsável por 80% da arrecadação local. Valor venal irrealista e a incorporação de pátios ao conceito de área construída estão entre as principais reclamações. A própria Prefeitura de Simões Filho já apontou o CIA como responsável por gerar receitas aos cofres públicos de R$ 1,2 bilhão, através dos mais diversos tributos. Ela só precisa tomar cuidado para não matar a galinha dos ovos de ouro.

Na contramão

Um empresário do CIA lembra que a poucos quilômetros dali, Salvador anunciou incentivos tributários para a implantação de empresas em Campinas de Pirajá. "Estamos na contramão aqui", constata. A Procia, que representa as empresas do CIA, já ingressou com um mandado de segurança coletivo, pedindo a suspensão do aumento e deve reunir os seus associados ainda este mês para estudar o que pode ser feito. Seria muito bom se os esforços para melhorar as condições operacionais do CIA fossem tão grandes quanto a vontade de arrecadar do Poder Público por lá.

Oil & Gas 2024

O mercado petroleiro já se prepara para mais uma edição da Bahia Oil & Gas Energy 2024, de 22 a 24 de maio no Centro de Convenções de Salvador. As inscrições para este evento, de alcance internacional, são gratuitas e devem ser feitas pelo site oficial. A organização estima superar os quase R$ 60 milhões movimentados em negócios na edição do ano passado. São esperados 10 mil visitantes de, pelo menos, 15 países. Para recebê-los, haverá dois pavilhões de exposição com 230 estandes e uma programação que inclui duas plenárias principais, uma orientada a petróleo e outra a gás e derivados, Arena ESG, Arena da Inovação, Arena Comercial, Congresso Científico, seção técnica, encontro de negócios e visitas técnicas. Esta será a segunda edição da feira de negócios e a décima primeira da conferência PetroNor, realizada desde 2009.

Mulheres na ciência

Se apenas 6,2% das patentes registradas no Brasil entre 2017 e 2022 têm mulheres entre suas titulares, a atual fotografia do mercado científico brasileiro mostra avanços. Comparando os números de concessão de patentes para mulheres em 2017 com os de 2022, houve um crescimento de 56%, aponta a pesquisa recém-lançada Mulheres Inventoras na América Latina: Construindo o Futuro. A Natura e Avon, marcas que prezam pela paridade de gênero, são grandes aliadas nesse avanço: 75% dos cargos de liderança em P&D são ocupados por mulheres na Natura. Na Avon, 60% das vagas de atuação no novo Centro de Inovação Global, em Cajamar, são preenchidas por elas.

Na mídia

Os investimentos em mídia, realizados ao longo de 2023, registram um crescimento de 10,4%, segundo levantamento feito pelo Cenp-Meios. No total, o aporte foi de R$23,4 bilhões, em comparação aos R$21,2 bilhões do mesmo período no ano anterior. A leitura anual foi realizada com 336 agências, frente a 326 participantes em 2022. Ao longo dos 12 meses, a aplicação dos recursos se manteve estável na casa dos 10%, reiterando a resiliência e retomada do setor. A análise mostra ainda a importância das atividades do setor no cenário macroeconômico: o crescimento do PIB fechou com 2,9% e a inflação oficial do período pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi de 4,62%. Ou seja, houve crescimento real dos investimentos publicitários em mídia

