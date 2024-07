Indústria

Nordeste foi região que mais economizou com adesão ao mercado livre de energia

Redução nos custos com contas de energia foi de 42% em média

Indústrias do Nordeste que aderiram ao mercado livre de energia economizaram mais do que empresas instaladas em outras regiões do país, aponta pesquisa inédita que vai ser divulgada nesta segunda-feira (dia 1º) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Na região Nordeste, a economia na conta de luz atingiu, em média, 42%. Já Sul e Sudeste economizaram, em média, 26%, e Norte e Centro-Oeste registraram economia de 34%.