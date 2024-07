Farol Econômico

Primeira refinaria privada da Bahia encerra semestre com novo recorde

Em seis meses, Dax Oil arrecadou mais ICMS do que em todo o ano de 2023

Donaldson Gomes

Publicado em 25 de julho de 2024 às 05:00

Resultados refinados

Primeira refinaria privada da Bahia, a Dax Oil fecha o primeiro semestre de 2024 com um novo recorde. Nos primeiros seis meses do ano, a empresa já superou toda a arrecadação de ICMS do ano anterior, com aumento de 65% entre janeiro e junho deste ano se comparados ao recolhido aos cofres estaduais em 2023 inteiro. Houve também aumento de 22% nas contratações diretas de colaboradores nos últimos seis meses. O resultado é fruto da ampliação do nicho de mercado da Dax Oil. A empresa expandiu sua carteira de clientes e hoje fornece solventes e combustíveis de alta qualidade para indústrias da Bahia, Minas Gerais e São Paulo, uma resposta ao aumento de demanda por insumos da indústria de transformação. Com 23 anos de operação no complexo industrial de Camaçari, a Dax Oil gera 112 empregos diretos e cerca de 300 empregos indiretos.

Limpeza

Depois de relançar a tradicional marca Atol, cujos produtos são fabricados aqui na Bahia, a Ypê dá mais um passo em busca de fortalecimento da sua presença na região Nordeste, com uma fábrica em Itapiçuma, Pernambuco. Aqui na Bahia, a unidade, com 1248 colaboradores, possui mais de 15 linhas de produção e atende cinco dos nove estados nordestinos. Somente em 2023, a Ypê movimentou mais de 67 milhões na Bahia com o seu ecossistema de fornecedores. Presente atualmente em 95% dos lares brasileiros, a empresa trabalha para alcançar 100% das pias, diz Marcio Amuri é o diretor nacional de vendas da Ypê. "Nós pretendemos dobrar de tamanho, ir além do home care e avançar no personal care", diz Amuri, que participou da última Superbahia.

No alto

A AuraBrasil, um dos três principais players do país em aluguel de plataformas aéreas, participa da ConstruNordeste, entre 31 de julho a 2 de agosto em Salvador, com objetivo de ampliar números de clientes no segmento, que é responsável por 25% do faturamento da empresa. Nos últimos três anos, a AuraBrasil realizou investimentos na ordem de R$ 200 milhões em projetos de inovação, renovação de frota, com foco em equipamentos de grande porte, infraestrutura digital voltada para negócios e reforço nas dez filiais espalhadas pelo Brasil.

É renovável

A Petrobras concluiu com sucesso uma sequência de testes em escala industrial para produzir uma corrente de Hidrocarbonetos Leves de Refinaria (HLR), rica em eteno, com conteúdo renovável. O projeto, em parceria com a Braskem, desenvolveu, ao longo dos últimos 12 meses, uma potencial matéria-prima renovável para a indústria química.

